A “Detto Fatto” lo studio è in fermento. Tra gli applausi calorosi, arriva la standing ovation in studio per Bianca Guaccero emozionata: momento molto toccante.

Forti emozioni e attimi indimenticabili. A “Detto Fatto” lo studio ha vissuto momenti magici, in particolare grazie a Bianca Guaccero che si è aggiudicata un forte applauso a seguito del quale si sono alzati tutti i presenti.

Per la conduttrice, dal 2018 alla guida del format targato Raidue, in piedi anche la sua cricca: da Jonathan a Carla Gozzi, i suoi collaboratori si sono mostrati molto toccati.

È stata l’apertura della puntata odierna, giovedì 5 maggio, a emozionare tutti. Si tratta infatti dell’ultima puntata del format che termina per la fine della stagione. Tuttavia dopo i suoi 10 anni, sembra che questa volta sarà l’ultimo addio della trasmissione visto che il prossimo settembre non andrà più in onda.

Questa edizione è stata molto complicata tra continui spostamenti di orari e ascolti in ribasso portando da tempo a voci di corridoi sulla fine della trasmisisone. Per omaggiare l’ultima puntata, Bianca è entrata con un abito mozzafiato sui toni del rosa con cui ha lasciato tutti di stucco.

“Detto Fatto”, standing ovation per la Guaccero: poi la confessione clamorosa sulla chiusura

“Grazie per questa accoglienza. Ci siamo, siamo arrivata all’ultima puntata. Ho provato tantissime emozioni”, le parole condivise da Bianca che hanno scatenato una standing ovation.

Ma la conduttrice non è l’unica ad aver toccato il pubblico. Il suo collega Giampaolo Gambi, storica figura della trasmissione, si è lasciato andare a una confessione clamorosa in cui ha rivelato i motivi della chiusura del format.

“Perché finisce “Detto Fatto”? Non abbiamo più nulla da insegnarvi. Ma per chi fa questo mestiere la parole fine non esiste, benesì è solo l’inizio di qualcos’altro”, la confessione di Giampaolo.

Di seguito si è esibito nella sua ultima interpretazione canora per poi abbracciare commosso Bianca. La presentatrice non ha trattenuto le lacrime mostrandosi provata per l’intenso momento per poi riprendersi e portare avanti la sua ultima puntata.

Molto emozionato anche un altro noto volto legato alla trasmissione: si tratta di Caterina Balivo, conduttrice in passato, che ha preso parte alla trasmissione con un video messaggio in cui ha salutato Bianca e ringraziato lo staff per tutto il lavoro svolto, edizione dopo edizione.