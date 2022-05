Elettra Lamborghini, non può fare a meno di farlo: i fan muti – FOTO

Elettra Lamborghini ha spiazzato il web: su Instagram ha condiviso una foto che lasciato tutti a bocca aperta, mai vista così

Solare, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco. Così, Elettra Lamborghini si è presentata al pubblico che si è fatto subito conquistare dalla sua allegria e unicità.

La regina del Twerk è un concentrato di energia, un vulcano in eruzione che non lascia nulla al caso. Cantante, opinionista, e adesso? Sono in tanti a chiedersi che cosa stia combinando a livello professionale e noi siamo qui per rivelarvelo.

Elettra Lamborghini, nuovi progetti ma abitudini vecchie – FOTO

Elettra Lamborghini è in continua evoluzione, le sue canzoni sono molto popolari e il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà il prossimo brano in uscita. Così, mentre la cantante si prepara a presentare i suoi nuovi progetti lavorativi, non perde occasione di seguire le vecchie abitudini e non rinuncia a mettere in mostra i suoi lati migliori.

Ha pubblicato una storia in cui mette in primo piano il suo décolleté. Indossa una maglietta a rete attraverso cui è facile intravedere cosa ci sia sotto. I fan non hanno resistito ed hanno lasciato commenti di ogni tipo. E’ stata proprio la diretta interessata a condividere con loro un messaggio ricevuto. “C’è un po’ di foto in questa fi**”.

Ancora una volta la Lamborghini ha fatto colpo, passano gli anni ma i follower continuano a stupirsi con i vari post pubblicati dalla cantante. Ogni volta è come se fosse la prima.

Non ci resta che aspettare l’uscita del suo prossimo brano che diventerà, come sempre, il tormentone dell’estate 2022. Manca poco ed il pubblico è già curioso di scoprire più dettagli al riguardo, cosa avrò combinato la regina del Twerk?

Nell’attesa, continuiamo a seguirla sui social dove non mancheranno ulteriori particolari. La Lamborghini non può fare a meno di interagire con il web che è diventato la sua seconda famiglia.