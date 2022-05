Elisabetta Gregoraci non perde occasione di stupire il web, questa volta ha lasciato tutti senza parole: che piacevole sorpresa

L’estate sta per arrivare e c’è chi si prepara ad accoglierla al meglio. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che ha appena condiviso con i fan degli scatti mozzafiato in bikini.

Nonostante sia solita pubblicare foto strepitose, ogni volta è come se fosse la prima, visto che riesce sempre a lasciare a bocca aperta chiunque la segue. I follower crescono giorno dopo giorno, attualmente sono quasi due milioni le persone che la supportano e sostengono e non possono fare a meno di ammirare la sua bellezza.

Elisabetta Gregoraci, fuori tutto: in bikini è da infarto -FOTO

In un post spuntano due foto, una più bella dell’altra, dove la sensualità ha la meglio. Nella prima la Gregoraci si mostra in una posa seducente, appoggiata al muro dove mette in risalto lo stacco di coscia.

Indossa un costume a due pezzi: la parte sopra è nera e lo slip a fantasia. Un prendisole le copre le spalle ma lascia scoperti i suoi lati migliori.

Nella seconda foto, invece, si vede il mare che fa cornice alla bellezza mediterranea della conduttrice. “La voglia di estate che bussa alla porta questa mattina”.

I fan sono rimasti esterrefatti da tale meraviglia e non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Tu ci fai morire” e poi ancora “E’ apparsa una dea, ma di bellezza ne abbiamo?”. Qualcun altro ha aggiunto: “Bella da togliere il fiato”.

E lo ha tolto il fiato con la sua sensualità, Elisabetta Gregoraci ancora una volta ha lasciato il segno con il primo post estivo, il pubblico non vede l’ora di seguirla per scoprire quale sarà il prossimo. Che la stagione più bella dell’anno abbia inizio. Stay tuned.