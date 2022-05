L’amore tra padre e figlia non si spezza mai. Non bastano divorzi o discussioni: ce lo rivela il gesto d’amore di Eros Ramazzotti.

Il cantante romano si scioglie quando si parla di Aurora. La ragazza venticinquenne, figlia del matrimonio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è molto affezionata al padre. Un amore indissolubile che viene spesso ricordato dai gesti d’affetto reciproci.

A regalare emozioni è sempre Eros che questa volta ha stupito Aurora con un regalo speciale. A rivelarlo è proprio Aurora che ha postato sui social network una foto che la ritrae in ascensore dopo il ritiro del dolce gesto.

“Amore eterno”, Eros Ramazzotti ci ricorda cos’è l’amore tra genitori e figli

Padre e figlia sono stati in vacanza insieme a gennaio quando, insieme anche al fidanzato della giovane Goffredo Cerza sono volati alle Maldive. Spensieratezza, relax vicino agli affetti più cari. Eros Ramazzotti, tra cene di lusso e in riva al mare, si era dedicato un momento di svago con la figlia. Aurora, ancora stupita dal gesto d’amore del padre, si concede un selfie allo specchio dell’ascensore che la ritrae con dei leggins rossi come le 40 rose rosse del mazzo.

Un regalo inaspettato che la coglie di sorpresa: “Amore eterno”, avrebbe scritto il cantante, commentando la storia. Due parole magiche fanno della loro intesa un punto cardine della famiglia. Il rapporto di Eros e Aurora è autentico e ricco di gesti affettuosi. Non è la fama del cantante a rendere meno umano un rapporto così unico così come è quello con una figlia.

La famiglia Ramazzotti, che si può definire “allargata”, ci racconta che l’amore per i figli è naturale e innato e non si rompe a seguito di episodi drammatici come, nel loro caso, un divorzio. L’amore reciproco tra padre e figlia è un esercizio per cuore e mente che fa bene allo spirito e Aurora e Eros lo dimostrano giorno dopo giorno.