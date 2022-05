Dopo “L’Isola Dei Famosi” la rivelazione inattesa a Serena Bortone: l’ex concorrente rivela il tradimento con un grande attore.

Nel precedente appuntamento con la trasmissione pomeridiana di “Oggi è un altro giorno“, un’ex concorrente del reality de “L’Isola Dei Famosi” decide di rivelare in diretta tutte le coordinate di una latente passione con una star del cinema internazionale.

La puntata è stata trasmessa in onda nella giornata di ieri, martedì 3 maggio 2022. La conduttrice del salottino di Rai 1, Serena Bortone, ha accolto di buon grado nello studio la sua ospite. Dopo essersi accomodata, l’ex naufraga di origini romane, non ha potuto fare a meno di ripercorrere dettagliatamente i momenti salienti della sua vita privata. Più che professionale. Entrando presto nel merito di una storia d’amore finora lasciata volontariamente in ombra.

L’ex naufraga confessa il tradimento a Serena Bortone: con il grande attore c’è stato…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ogni volta il cuore batte forte” Caterina Balivo e il suo ritorno in tv: tacco a spillo e vestito da capogiro – FOTO

La confessione della nota attrice e figlia d’arte Vera Gemma ha sorpreso sin dai primi istanti la conduttrice, che ha poi mostrato grande interesse nello scoprire i risvolti di tale appassionante relazione.

L’ex concorrente di “Pechino Express” è tornata indietro del tempo, raccontando in primis del suo essere rimasta dolorosamente orfana del padre, Giuliano Gemma, scomparso nove anni fa a seguito di un terribile incidente stradale. Durante il racconto, Vera, si emoziona ricordando le dinamiche di coppia che caratterizzavano la vita quotidiana dei suoi genitori.

Prima della prematura scomparsa della mamma, Natalia, Vera ricorda di come il papà fosse un importante figura di spicco del cinema e di come un giorno fu messo al corrente, davanti ai suoi occhi di bambina, del suo flirt con un altro grande attore dell’epoca.

Durante un’accesa discussione tra i due, racconta Vera, la madre aveva confessato a Giuliano di averlo tradito, una volta, con l’attore statunitense Marlon Brando.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco, storia di un’altra “principessa triste”. Rivelato il suo più intimo segreto

Sebbene la loro passione non durò a lungo, l’eco di tale confessione continuò a palesarsi nel loro habitat familiare, impregnandolo talvolta anche di aneddoti divertenti. Vera, infatti, concluderà la sua descrizione ammettendo di aver contribuito alla suscettibilità di suo padre a tal proposito: elogiando Brando durante le sue casuali apparizioni sul piccolo schermo.