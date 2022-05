“E’ caccia all’affare”, da Famila sarà possibile farlo, ma solo per poco tempo. I clienti non ci speravano più

Da Famila sarà possibile farlo ma solo per poco tempo, milioni di clienti sono a caccia del super affare. La novità inaspettata piace proprio a tutti.

Il 1984 è un anno da ricordare per Famila, a Bolzano venne aperto il primo punto vendita in Italia sotto l’insegna di Ipermercato Famila, tramutato in Eurospar nei primissimi anni ’90. Nello stesso periodo viene inaugurato il primo supermercato IperFamila a Vicenza nel Centro Commerciale Palladio, dopo pochissimo tempo il secondo supermercato a San Bonifacio. Da quel momento, Famila è diventato un marchio in via di espansione.

Nei supermercati Famila qualità e convenienza vanno a braccetto, per questo motivo sono in milioni ad acquistare prodotti alimentari nei vari punti vendita sparsi per l’Italia. Un’ultimissima offerta sta creando non poco scompiglio sui social, Famila lo ha annunciato tramite Facebook ed in un attimo si è scatenato il putiferio.

Poke in offerta ma solo fino al 14 maggio

“Un pranzo per rinfrescare le tue giornate primaverili. Scopri la nostra #convenienzaonline e le altre OFFERTE EXTRA: noixte.net/volantino-extra *Offerte valide fino al 14 maggio nei Famila Superstore di Puglia, Molise, Calabria e Monte di Procida.”

Finalmente arrivano da Famila le poke in offerta, il vasto assortimento di gusti piace moltissimo ai clienti. E’ possibile acquistare fino al 14 maggio le poke Dimmidisì al gusto poke ball – salmone – pollo – tonno.

Qualcuno in modo audace commenta: “E’ caccia all’offerta” visto che stanno andando già a ruba considerata la loro bontà. Purtroppo però la promozione è valida solo per i clienti di Famila Superstore di Puglia, Molise, Calabria e Monte di Procida.

Per tutti gli altri è possibile accumulare coupon e spenderli sul sito dedicato, anche in questo caso le offerte sono davvero tantissime, c’è l’imbarazzo della scelta e della convenienza. Ancora una volta Famila riesce ad accontentare tutti grazie alla qualità e alla convenienza di centinaia di prodotti.