Fedez ha rivoluzionato il suo modo di vedere la vita e le cose. Adesso tutto ha un senso diverso: ecco cosa pensa

Fedez si sta riprendendo alla grande dopo la malattia. Il tumore al pancreas, l’operazione d’urgenza e la convalescenza hanno un po’ rivoluzionato la sua vita. Il rapper non si è nascosto e ha subito raccontato tutto, ha mostrato le ore delicate in ospedale, la cicatrice e la convalescenza a casa circondato dall’amore di sua moglie Chiara Ferragni che non l’ha abbandonato un attimo e dei suoi bambini, Leone e Vittoria.

Poi più nulla sul percorso che sta o meno affrontando. Quello che possiamo dire è che di certo il suo corpo ha risposto bene. Nei giorni scorsi è volato a New York, raggiunto poi dalla Ferragni che era in Messico, ed insieme hanno partecipato ai Met Gala, ospiti di Donatella Versace.

Un modo per tornare alla sua quotidianità anche lavorativa. Ma sapete che dopo il tumore c’è qualcosa che per Fedez è cambiato in modo radicale? È stato proprio lui ad ammetterlo.

Fedez, adesso cambia tutto: “Non è il fine”

La malattia per Fedez è stato un momento per riflettere su sé stesso e sulla vita. Certamente i suoi punti fermi rimangono la famiglia ed il tempo da dedicare alle persone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alessia Marcuzzi svela il desiderio nascosto della figlia Mia: “È il suo chiodo fisso”

C’è qualcosa, invece, che è passato decisamente in secondo piano e che prima era un punto importante ed un obiettivo da raggiungere. Parliamo dei soldi. Di certo al rapper non mancano ma proprio lui ha ammesso nel corso dell’ultima puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” di aver capito che lo scopo primario non sono i soldi.

Prima del tumore il suo obiettivo era raggiungere i 200 milioni, adesso invece è tutto cambiato. “Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso” ha spiegato.

Il marito della Ferragni con la malattia ha capito che stabilire un tetto, in soldi, al quale arrivare non ha senso perché una volta raggiunto si cerca sempre di superarlo e poi ancora e ancora fino a quando “ti rendi conto che quello non è il fine” ha precisato in modo chiaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Silvia Toffanin e le nozze con Pier Silvio Berlusconi, adesso c’è la svolta. I dettagli

E così anche Fedez ha compreso che i soldi non danno la felicità e lui che di disponibilità ne ha, dopo il tumore ha compreso che il suo tutto sta nella famiglia e negli affetti e che i soldi possono anche aspettare.