Fedez, rivelazione sconvolgente: “Dopo l’intervento è cambiato il mio rapporto…” fan in lacrime

Il rapper Fedez nel suo podcast ha scritto una cosa alquanto incredibile: la sua rivelazione è sconvolgente.

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è un rapper taliano che domina la scena da più di 15 anni. Il nativo di Milano, dopo diverse collaborazioni di livello, lanciò il suo promo album (autoprodotto) ‘Penisola che non c’è’ nel 2011. Nella sua carriera ha pubblicato 7 album e ha preso parte anche al ‘Festival di Sanremo’. L’artista è sentimentalmente legato a Chiara Ferragni: la sua vita è quindi sempre sotto i riflettori.

La coppia ha avuto due splendidi bambini. Quest’anno, il rapper ha lasciato tutti senza parole svelando al mondo di avere un serio problema di salute. Lo scorso mese di marzo, Fedez si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un tumore al pancreas. “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, annunciò sui social network un paio di giorni prima dell’operazione. Quest’oggi, durante il suo podcast, Federico ha sconvolto i fans con una rivelazione incredibile.

Fedez, rivelazione sconvolgente: fan in lacrime

Nel suo podcast, Fedez ha fatto alcune sorprendenti rivelazioni. “Prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi: era duecento milioni. Adesso non me ne frega più niente“. L’annuncio ha stupito non soltanto i suoi followers, ma tutti gli utenti del web. Il suo rapporto con i soldi è quindi cambiato totalmente: il rapper ha anche aggiunto che il suo obiettivo ora non ha nessun senso.

Il nativo di Milano, a dir la verità, è sempre più deciso a muoversi per aiutare gli altri. Nei giorni in cui era in ospedale, ad esempio, aveva ideato la fondazione Fedez lanciando una raccolta fondi per aiutare i bambini che soffrono di patologie neurologiche complesse. Come se non bastasse, Federico ha anche donato alla Croce Rossa un furgone per trasportare i medicinali in Ucraina, colpita duramente dalla guerra ancora in corso.