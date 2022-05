L’ultima spassionata confessione di Francesco Totti su Ilary Blasi lascia emergere alcuni aspetti del suo carattere finora rimasti nascosti.

Nelle settimane correnti Francesco Totti si prepara a vestire, in maniera esclusiva, i panni di docente universitario alla “Totti Academy” di Ostia, grazie ad una carrellata di eventi che avranno luogo a partire dagli inizi del mese di giugno 2022. Nel frattempo, in queste ore, un ultimo intervento, realizzato in presa diretta dall’ex Capitano dell’A.S. Roma, pare abbia riscontrato una cospicua risonanza in rete.

Insieme da oltre vent’anni, la celebre Royal Couple made in Italy, pare non smetta di suscitare un continuo interesse nei suoi fan. E a tal proposito, la showgirl e conduttrice Ilary Blasi, ora alla guida de “L’Isola Dei Famosi”, sarebbe rimasta molto colpita dalle affermazioni rilasciate pubblicamente dal suo compagno di vita. Dopo le spiacevoli indiscrezioni, pubblicate sul loro conto da Dagospia e successivamente smentite dai membri della stessa coppia, un nuovo retroscena si appresta ad attirare l’attenzione del pubblico.

Francesco Totti, la confessione a cuore aperto su Ilary: “senza di lei non ci sarei riuscito”

A pochi giorni di distanza dai festeggiamenti tenutisi per il quarantunesimo compleanno della showgirl, le ultime parole dell’ex bomber si accingono a rivelare alcuni dettagli sulla personalità della sua anima gemella. Peculiarità del carattere di Ilary che sarebbero state destinate, fino ad ora, a passare in sordina.

L’ex Capitano avrebbe dunque approfittato dell’importante occasione mondana per rivelare, senza tentennamenti, quale sia stato il ruolo svolto dalla conduttrice nel suo percorso di vita.

Totti spiega di come Ilary, oltre a essere la moglie e la madre dei suoi bambini, è innanzitutto “una donna straordinaria“. Il motivo? Agli occhi di Francesco Ilary non può che apparire come la “ragazza semplice” che ha incontrato durante i suoi esordi. Descrive pertanto una ragazza cresciuta in una “buona famiglia, con valori e rispetto” altrettanto ben noti al suo entourage. Una persona che, in fine dei conti, e “in qualsiasi momento è sempre presente“.

Totti ha infine spiegato di come Ilary lo abbia aiutato “a crescere in tutto e per tutto“. Per poi concludere la sua dichiarazione con una frase ad effetto. “Senza di lei non sarei riuscito in questo modo“, confessa l’ex calciatore: riferendosi stavolta al suo ruolo ben riuscito all’interno del suo nucleo familiare. Le sue parole riassumono in breve, e nella maniera più veritiera possibile, di come le premesse della loro relazione siano state confermate con il passare del tempo.

“Quello che le scrissi sulla maglietta il giorno del derby è vero“, sottolinea pertanto l’ex calciatore ricordando l’indelebile “6 unica” sfoggiato nel marzo del 2002 all’Olimpico. Una risposta semplice dunque, ma efficace, stando al parere dei loro fan. Quanto in grado di mettere a tacere, senza sforzo, le cattiverie nate sul loro conto.

