Belen e le critiche del web: questa volta c’è un dettaglio fisico che proprio non piace ad alcuni. Ecco di cosa si tratta

Pare proprio che il ritorno di fiamma ci sia eccome anche se loro non ne parlano apertamente. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi una fuga d’amore in barca a Capri, da soli e senza bambini al seguito. Santiago e Luna Marì sono rimasti a Milano con nonna Veronica ed i due piccioncini ne approfittano per godersi un po’ di relax.

Belen trova sempre il modo di far parlare di sé. Se non è per il gossip ed i suoi amori, ci pensano la tv e le sue confessioni a fare il giro del web. Questa volta c’entra l’autoerotismo che la conduttrice de “Le Iene Show” ha ammesso di praticare durante l’ultima puntata della trasmissione di Italia 1.

Stuzzicata da Teo Mammuccari che le ha chiesto cosa fa quando torna a casa dopo il lavoro, l’argentina ha vuotato il sacco e non ci ha pensato due volte a dirlo. “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”.

Belen e quel dettaglio che.. : le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

E dopo Stefano De Martino e l’autoerotismo, Belen fa parlare ancora di sè. Questa volta ad attirare l’attenzione dei follower è stato un particolare del suo corpo. Tutto è iniziato ieri sera quando la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della puntata de “Le Iene Show”.

Mini dress nero con strass, capelli ad onde morbidissimi che le scendono sulla schiena scoperta e gambe lunghissime. Un look semplice ma che è piaciuto molto ai fan dell’argentina. Per lei i complimenti sono tantissimi come sempre e c’è anche chi le dice “Gambe spettacolari”.

Peccato però che non mancano i guasta feste. C’è, infatti, chi nota un particolare strano proprio nelle gambe di Belen.

“Ma cos’ha alle ginocchia?” chiede uno, “Queste ginocchia poteva risparmiare 😮” commenta un altro e c’è anche chi la difende e chi chiede spiegazioni. Per alcuni le ginocchia di Belen sono bruttine e chi risponde: “quando non c’è niente da criticare”.

Non mancano poi commenti e allusioni anche poco carini. Ma come sempre Belen non risponde e tira dritta per la sua strada.