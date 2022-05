Gratta e Vinci, vittoria surreale mai vista. Il motivo è incredibile, fortuna o strategia?

La fortunata vincitrice del biglietto ha portato a casa una cifra sbalorditiva, tutto merito di una svista che però le è valsa la vittoria finale.

Da quanto la modalità di gioco basata sul Gratta e Vinci è arrivata anche in Italia, sono sempre più i temerari che si cimentano tutti i giorni con questa scommessa con il destino. Tutto per portare a casa somme consistenti di denaro per sistemare i conti in rosso oppure darsi una seconda chance di benessere e nuova vita senza stress e rancori.

Lo sa bene una signora di 44 anni che con lo stesso sentimento si è prodigata nell’acquisto di un biglietto da 20 dollari sperando che la fortuna la sfiorasse almeno una volta sola. Non solo la fortuna l’ha toccata ma l’ha anche baciata generosamente portandole un montepremi di 2 milioni di dollari, l’affare perfetto mai neppure immaginato.

È successo in Michigan, dove la giocatrice ha comprato un biglietto della serie Multiplier Spectacular, che però portava in sé qualche piccola modifica grafica che forse ha permesso, senza troppa fortuna ma con un po’ di logica, alla signora di vincere. Capiamo cos’è avvento.

Biglietto modificato, arriva la vincita grazie alla tinta. Gratta e Vinci fortunato?

2 milioni di dollari sono una somma di denaro assolutamente incredibile, quasi spropositata. Come ha fatto questa signora a scegliere però proprio il biglietto fortunato e non uno degli altri presenti nel negozio?

Un affare perfetto, quasi dettato dal destino. O forse no. Come la stessa vincitrice ha dichiarato dopo la vittoria, sembra che la sua scelta sia ricaduta su un biglietto specifico rispetto agli altri presenti:

“Il biglietto Multiplier Spectacular da 2 milioni di dollari ha attirato la mia attenzione perché mi piaceva il colore e il design, quindi ho deciso di provarlo. Quando ho grattato il biglietto e ho visto che avevo vinto 2 milioni di dollari, ho dovuto fare una doppia ripresa perché pensavo di aver letto male. Quando finalmente è affondato nel fatto che avevo vinto, ancora non ci credevo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Gambe spettacolari” Belen incanta con un mini dress ma qualcuno nota proprio quel particolare.. – FOTO

Ci viene quindi da chiedersi se allora tinte più sgargianti o sbiadite possano essere la giusta indicazione da prendere per chi desidera cimentarsi con i Gratta e Vinci. Oppure la componente della fortuna è ancora un elemento imprescindibile?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gratta e Vinci, 10 milioni vinti per errore, ecco dove. La storia clamorosa

Quel che è certo è che la signora ha optato per una cifra simbolica totale di 1,2 milioni di euro al posto di aspettare le 30 rate annuali con cui avrebbe incassato la vincita. Sicuramente oggi la sua vita ha però assunto una nuova svolta epocale.