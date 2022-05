Succede l’inaspettato a Uomini e Donne, la dama è interessata al tronista: assurdo

Succede l’inaspettato a Uomini e Donne: per la prima volta nella storia del programma, una dama è interessata al tronista della trasmissione

A “Uomini e Donne”, durante l’appuntamento di oggi, si è verificato un fatto a dir poco inaspettato. Il tutto è avvenuto proprio nel momento in cui Alessandro Vicinanza, tra i cavalieri più in vista di questa edizione, si è accomodato al centro studio assieme alla nuova fiamma Melissa.

Il salernitano, dopo la lunga frequentazione con Ida Platano, non è più riuscito a trovare una persona che potesse suscitare in lui il medesimo interesse provato per la bresciana. Ciò nonostante, anche durante l’appuntamento di oggi le liti con quest’ultima non si sono fatte attendere.

Alessandro, infatti, recrimina ad Ida di essere ancora presa dall’ex fidanzato Riccardo Guarnieri, e di non avere il coraggio di esternare le proprie emozioni davanti a tutti. Un’accusa da cui la Platano si è prontamente difesa, affermando di non provare, per Riccardo, il medesimo sentimento che li aveva uniti tempo fa.

Superata questa iniziale scaramuccia, Vicinanza è tornato a concentrarsi sull’attuale partner Melissa, per la quale ha dichiarato di nutrire un particolare interesse. La replica di quest’ultima, netta e tagliente, non ha mancato di pietrificare i presenti in studio.

Succede l’inaspettato a Uomini e Donne, la dama è interessata al tronista Luca: assurdo

Il resoconto che Alessandro Vicinanza ha fatto dell’uscita con Melissa è parso a dir poco positivo. Il salernitano, colpito da lei fin dal primo impatto, ha dichiarato a gran voce di volerla continuare a conoscere. La 25enne, oltre a rispecchiare i suoi canoni estetici, si sarebbe rivelata una compagnia davvero piacevole.

Da parte di Melissa, tuttavia, il riscontro non è parso essere il medesimo di Alessandro. La giovane, pur avendo confermato di aver trascorso una gradevole serata al fianco del salernitano, non avrebbe avvertito quel trasporto necessario a far sì che la conoscenza possa proseguire.

“Non so se è una questione di tempo, ma non c’è stata quella chimica che mi aspettavo…“, ha chiarito Melissa in difficoltà, mentre Alessandro rimaneva di sasso. Quest’ultimo, inizialmente, sembrava persino disposto a concedersi un’ulteriore uscita per tentare di far cambiare idea alla giovane.

Quello che Melissa ha ammesso in seguito, tuttavia, si è rivelato fin troppo arduo da sopportare, persino per un uomo determinato e sicuro di sé come Alessandro. “Quando ho incontrato Luca dietro le quinte non è stato così…“, ha proseguito la 25enne, pietrificando l’intero pubblico in sala.

La giovane, in difficoltà, ha spiegato di non aver mai prestato particolarmente attenzione a Salatino, fino al momento in cui non lo ha incrociato dietro le quinte del programma. “Ho avvertito subito quella chimica che con Alessandro non c’è stata“, ha chiosato Melissa, che in quel momento aveva gli occhi di tutti puntati addosso.

Vicinanza, che mai si sarebbe aspettato un simile discorso, si è trovato costretto a gettare la spugna. “A questo punto non è il caso di continuare“, ha osservato il salernitano, che nel tornare al proprio posto non ha potuto nascondere una certa delusione.

Maria De Filippi, in maniera del tutto imprevista, ha chiesto a Melissa di rimanere nel parterre per poter parlare delle proprie sensazioni direttamente con Luca. Che quest’ultimo decida di accoglierla tra le sue corteggiatrici? L’ipotesi non è affatto da escludere.