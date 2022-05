Inter-Empoli le pagelle e il tabellino della super sfida di San Siro andata in scena tra la squadra di Inzaghi e quella di Andreazzoli.

L’Inter apre il trentaseiesimo turno di campionato ospitando l’Empoli allo stadio San Siro. I nerazzurri sono in lotta per lo scudetto con i cugini del Milan: perdendo però lo scontro con il Bologna, la squadra di Inzaghi non ha più il destino nelle proprie mani. La partita sulla carta si preannuncia piuttosto semplice: la Beneamata non deve però sottovalutare più nessuno.

L’avvio per l’Inter è scioccante. Andrea Pinamonti sblocca il punteggio dopo pochi minuti: il bomber sta facendo un campionato di assoluto livello. Al minuto 28, gli ospiti trovano anche il clamoroso raddoppio con Asslani. Poco prima del duplice fischio, i nerazzurri trovano due reti di fondamentale importanza per pareggiare i conti. L’autogol di Simone Romagnoli e soprattutto la rete di Lautaro Martinez risollevano il morale dei tifosi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Stulac, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Reti: 5′ Pinamonti, 28′ Asslani, 40′ Autogol Romagnoli, 45′ Lautaro Martinez.