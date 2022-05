“Isola dei Famosi” cambia programmazione: dal 9 maggio cambia tutto

Isola dei Famosi sta per cambiare la programmazione: considerati gli ascolti alti, Ilary Blasi ha ricevuto una bella una notizia, ma c’è anche un aspetto negativo

Ilary Blasi sta conducendo una incredibile Isola dei Famosi. Dopo il successo dello scorso anno sembrava impossibile pensare che questa edizione lo potesse superare, invece il cast che è stato messo insieme ha conquistato i telespettatori italiani fin dalle prime settimane. Le dinamiche nate in Honduras stanno appassionando davvero milioni di persone.

I naufraghi che hanno partecipato a questa avventura, hanno fatto decisamente breccia nei cuori dei telespettatori. Ad esempio, i fratelli Tavassi, hanno spiazzato tutti con la loro simpatia e la loro capacità di stare sempre sul pezzo e creare nuove dinamiche. Per non parlare di Savino e Luxuria, gli opinionisti che riescono sempre a divertire il pubblico.

Isola dei Famosi cambia programmazione: dal 9 maggio ecco cosa succede

Insomma, Ilary sta conducendo un programma di successo: infatti, di settimana in settimana, gli ascolti continuano ad aumentare sempre di più. I social sono semplicemente impazziti e degli ascolti del genere non si vedevano dai tempi gloriosi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tv Blog, però, ha rivelato che dal 9 maggio la messa in onda settimanale verrà dimezzata e andrà in onda soltanto di lunedì e non più di venerdì come eravamo abituati. Il motivo? Molto semplice: l’Isola è stata prolungata di ben cinque settimane. Un traguardo incredibile per la conduttrice che è stata promossa a pieni voti.

Non sappiamo quanto ne saranno felici i naufraghi che dovranno restare lì più di un ulteriore mese a fare la fame, ma si tratta comunque di lavoro e sappiamo che sicuramente tuti accetteranno questa sfida, rimanendo fino al 27 giugno laggiù in Honduras.

Dunque, non ci resta che attendere cosa succederà quando i naufraghi sapranno del prolungamento del programma. I telespettatori non potrebbero esserne più felici… sui chi è lì in Honduras, invece, abbiamo decisamente qualche dubbio.