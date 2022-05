L’Eredità, Flavio Insinna gelato dalla risposta del concorrente: in studio è calato l’imbarazzo dopo quella frase

Con fare paterno e amichevole, Flavio Insinna ha dato il benvenuto agli sfidanti de “L’Eredità” anche quest’oggi, venerdì 6 maggio. L’affabile conduttore di Rai 1, che ormai da quattro anni ha preso il posto del compianto Fabrizio Frizzi, si mostra perfettamente a proprio agio all’interno dell’amatissimo preserale.

In primo luogo, il padrone di casa ha accolto in studio la campionessa in carica Mircalla. Nonostante quest’ultima non sia riuscita a superare lo step della “Ghigliottina”, Insinna non ha mancato di incoraggiarla: “forza che ci riproviamo questa sera“.

In seguito, tutta l’attenzione del conduttore si è focalizzata sulla fase degli “Abbinamenti”. Proprio durante il turno di uno dei concorrenti, a questo proposito, il conduttore ha ricevuto una risposta che lo ha messo seriamente in imbarazzo. Vi sveliamo quello che è accaduto durante i minuti iniziali della puntata di oggi.

L’Eredità, Insinna gelato dalla risposta: “ma se è nudo…”. Cala l’imbarazzo in studio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Succede l’inaspettato a Uomini e Donne, la dama è interessata al tronista: assurdo

Tra i vari concorrenti che avrebbero dovuto sfidare Mircalla per soffiarle il posto di campionessa in carica vi era anche il 20enne Tommaso. Quest’ultimo, complice l’entusiasmo e la giovane età, è entrato fin da subito nelle grazie di Flavio Insinna.

“Benvenuto Tommaso, bello de zio!“, lo ha salutato il conduttore, rivolgendogli il proprio miglior sorriso. Lo step degli “Abbinamenti” a cui Insinna ha sottoposto Tommaso concerneva l’argomento “animali”. Il partecipante, nello specifico, avrebbe dovuto indicare se gli animali proposti dal conduttore avessero o meno il marsupio.

Una sfida che si è rivelata fin dal principio ostica per Tommaso, che nel tentativo di districarsi tra i quesiti di Flavio ha incontrato parecchie difficoltà. “Se ti dico riccio dal ventre nudo…?“, gli ha proposto il presentatore, dopo una serie di tentativi fallimentari.

La risposta di Tommaso, “con il marsupio“, è parsa gettare il padrone di casa nel più profondo sconforto. “Ma se è nudo…“, ha osservato il conduttore, che si è immediatamente reso conto dell’ambiguità della frase pronunciata. Imbarazzato e al contempo divertito, il presentatore non ha potuto far a meno di scoppiare a ridere insieme a Tommaso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, l’intervento che le ha cambiato la vita: la verità mai rivelata viene a galla

In studio, dopo un iniziale gelo, la reazione è stata la medesima di quella dei due protagonisti della scena. Solamente dopo aver ripreso il controllo di sé, Flavio e Tommaso sono riusciti a portare a termine la fase degli “Abbinamenti”, consapevoli di aver regalato un momento di puro divertimento al pubblico.