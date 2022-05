Letizia di Spagna si è trovata in una situazione imbarazzante. Accade l’inaspettato, la reazione della Regina Consorte è stata altrettanto clamorosa.

Per una serie di coincidenze, Letizia di Spagna si è trovata coinvolta in un’imbarazzante situazione. Prossima ai 50 anni, la moglie di Felipe ha reagito al particolare momento in modo inaspettato.

L’ex giornalista ha preso parte a un evento ufficiale nell’ambito di una premiazione, tenutasi lo scorso 4 maggio, presso la città di Merida nell’ambito del Consiglio reale sulla Disabilità.

Proprio durante la manifestazione si è verificata l’imbarazzante situazione che ha spostato tutti i riflettori su Letizia. Conosciuta per il suo gusto in fatto di moda, tanto da essere considerata un’icona di stile, questa volta arriva un pesante scivolone per la Consorte del Re Felipe.

Non che abbia sbagliato qualcosa in merito del suo look, anzi si è mostrata impeccabile come sempre, ma bensì il capo indossato ha dato vita a una situazione clamorosa per un altro motivo impensabile.

Letizia di Spagna accede l’inaspettato: momento di totale imbarazzo

Trovarsi in una situazione ufficiali vestiti uguali a un’altra persona. Questa una delle criticità più temute, ma che possono capitarle anche a una guru del fashion come Letizia. La Ortiz nell’ultima sua apparizione ufficiale nell’ambito del Consiglio reale sulla Disabilità si è trovata davanti a una persona vestita uguale a lei.

Non una persona a caso, ma la professoressa di diritto civile Inmaculada Vivas Teson a cui ha consegnato un premio. Intenta a conferirglielo la platea si è accorda dell’accaduto: sul palco hanno catalizzato l’attenzione due abiti identici sui toni del nero e del bianco.

Un modello targato Mango, che sia la Regina Consorte, si la Teson hanno abbinato a un paio di décolleté nere assumendo così sembianze da gemelle.

Stupito della strana coincidenza, il pubblico è rimasto ancora più senza fiato nel vedere la reazione di Letizia alla visione del suo clone. Niente broncio per l’ex giornalista che l’ha presa sul ridere abbracciando l’insegnante, dimostrando a tutti i suoi modi di fare sempre regali: d’altronde la classe non è acqua.