Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? La malattia e la decisione drastica

Lorenzo Fragola che fine ha fatto? Il cantante che ha fatto sognare gli italiani con le sue canzoni d’amore, ha vissuto un momento davvero molto drammatico…

Lorenzo Fragola è stato uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Lo abbiamo visto spesso cantare ad eventi molto importanti, tra cui il Festival di Sanremo, e le sue canzoni sono rimaste impresse a tutte. Per molti, sono state una vera e propria colonna sonora di storie d’amore che sono durate nel tempo e che sono rimaste nel cuore.

Lorenzo, però, negli ultimi tempi era scomparso dalla circolazione. Per molto tempo non ha più fatto nuova musica e i suoi fans più appassionati hanno capito che qualcosa non andava. Così, nelle ultime ore, il cantante ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte e di raccontare quello che sta succedendo in questo periodo della sua vita.

Lorenzo Fragola e la malattia: “Ho pensato addirittura ad un ritiro”

“Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite” ha esordito così il famoso cantante, scrivendo un post sui social per rifarsi vivo con i numerosi fans che lo seguono.

“In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per “esserci”. Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio”. Dunque, Lorenzo aveva addirittura deciso di mettere un punto alla sua carriera musicale e di ricominciare con un percorso tutto nuovo.

“Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto” ha concluso così. Nel giro di pochi minuti, si è ritrovato travolto dall’affetto di migliaia di persone.