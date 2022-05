Mascolo, il ‘panuozzo’ napoletano per eccellenza: nuova apertura per la storica famiglia

La storica famiglia di “Mascolo”, re del ‘panuozzo’ è in procinto di una nuova apertura in Italia: ecco dove lo vedremo.

Per chi conosce la storica “panuozzeria” napoletana, di origini gragnanesi non può non averla assaggiata almeno una volta nella vita.

L’ubicazione della storica famiglia del pane cotto nel forno a legna è in quel di Gragnano, ma presto si espanderà sul territorio italiano. La tradizione culinaria di “Mascolo” allarga i propri confini in vari settori alimentari.

Un pane tostato di dimensioni giganti ha sfamato e deliziato palati a non finire e al prossimo appuntamento la folla si sposterà direttamente nel nuovo punto vendita.

Dal Take Away alla scelta del cibo “Vegetariano“, Mascolo darà la possibilità a tutti di farsi preferire e attirare l’attenzione in uno dei punti geografici più strategici: scopriamo insieme dove

“Mascolo”, ecco dove aprirà prossimamente: previsto un boom di clienti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗢𝗟𝗢 𝗣𝗔𝗡𝗨𝗢𝗭𝗭𝗢® 𝗩𝗢𝗠𝗘𝗥𝗢 (@mascolo.original.vomero)

Grande entusiasmo per i clienti di buona forchetta in occasione della nuova apertura prevista nel cuore di una delle metropoli italiane di grande prestigio.

Si tratta di “Mascolo“, il famoso punto di ristoro con i suoi classici ‘panuozzi’ gragnanesi. La tradizione del forno a legna sbarcherà in una delle zone più chic del capoluogo campano.

L’usanza del ‘panuozzo’ dunque rimarrà nella terra d’origine e si sposterà leggermente più al nord in quel di Napoli centro e più precisamente nel quartiere del Vomero. I clienti avranno la possibilità di accedervi a tutte le ore della giornata, approfittando di una pausa pranzo veloce e abbondante.

Appuntamento dunque in Via Merliani 30 per prendere confidenza con il menù classico o vegetariano. “Violetto“, “Maruzzello“, “Sfizioso” ti aspetteranno a braccia aperte per saziare la vostra bontà e rendere migliore la giornata.

E tu, invece, cosa aspetti a provare l'”ORIGINAL PANUOZZO” che in quel del Vomero ha già aperto i battenti ben tre settimane fa?