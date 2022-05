Massimo Ranieri, cade dal palco e finisce in ospedale: le condizioni

Massimo Ranieri è finito in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto durante il suo ultimo concerto: paura tra i suoi fans, il cantante viene portato via

Paura al Teatro Diana di Napoli dove questa sera Massimo Ranieri è andato in scena per una delle date del suo tour. Purtroppo le cose si sono evolute in un modo inaspettato. Infatti, il concerto era iniziato solo da pochi minuti quando il cantante partenopeo è caduto scadendo la scaletta al centro del palco e ha battuto la schiena. Dopo essere rimasto a terra a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118.

C’era grande attesa per questo evento. Dopo il successo al Festival di Sanremo di quest’anno, Massimo era tornato a cavalcare la cresta dell’onda e numerosi fans avevano acquistato il biglietto per partecipare al concerto che doveva tenersi proprio questa sera. Hanno avuto modo di ascoltare pochi minuti della sua meravigliosa musica e delle sue canzoni, poi la tragedia è stata sfiorata.

Massimo Ranieri caduto durante il concerto finisce in ospedale: le condizioni

Massimo è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato immediatamente ricoverato. “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione” ha scritto un membro del suo staff.

La caduta è avvenuta perché, banalmente, il cantante ha messo male il piede mentre scendeva la scaletta e ha perso l’equilibrio. Dopo la caduta, è rimasto a terra a lungo e questo ha spaventato tantissimo i fans lì presenti, che hanno davvero temuto il peggio. Attimi di terrore, dove gli spettatori hanno temuto di aver appena assistito ad una vera e propria tragedia. Per fortuna, le cose non stanno così. Non avendo battuto la testa, Massimo dovrebbe essere fuori pericolo e bisogna solo attendere la sua ripresa fisica.

Dunque, possiamo tirare un sospiro di sollievo e stare abbastanza tranquilli. Sui social non si quantificano i messaggi di solidarietà e di affetto che ha ricevuto l’artista in questi ultimi minuti.