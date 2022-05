“Sto svenendo”, Matilde Brandi scandalosa, lo stacco di coscia fa tremare i fan: l’abito si alza e mostra l’apoteosi – FOTO

Nuovo scatto focoso per la bella showgirl che ha alzato l’asticella mostrando ancora una volta il meglio di sé, migliaia di like arrivati a pioggia in poche ore.

Seducente, maliziosa, sfrontata e sublime. Forse sono questi gli aggettivi che meglio descrivono l’ex ballerina Matilde Brandi che recentemente ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV dove ha fatto il punto della sua vita lavorativa attuale e dei suoi progetti futuri.

Forse non molti lo sanno, ma dalla sua dichiarazione sembrerebbe che l’ex gieffina sia stata molto vicina dal partecipare come naufraga all’Isola quest’anno, ma così non è stato.

“Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’Isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”. Ha ammesso.

Matilde ha confessato anche che le piacerebbe, in un futuro prossimo, poter fare da giudice nel talent di “Amici”. Mentre quindi i suoi fan attendo il giorno in cui lei potrà sedersi trionfante al serale del talent, si “accontentano” di ammirarla nei numerosi shooting realizzati che lei pubblica con grande regolarità sul suo profilo Ig. Avete visto l’ultimo? Un sogno!

Matilde Brandi fa tremare, gambe chilometriche e un sorriso che stende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Ieri sera si trovava presso il Jerò Restaurant di Roma dove si è fatta immortalare accanto al dj in uno scatto da mille e una notte che ha già fatto sussultare i suoi follower per la visione mistica che ha regalato.

“La bellezza??😍😍😍”, “ti amo tanto ❤️”, “Sto svenendo”, scrive qualcuno. Matilde nello scatto dà dimostrazione della bravura scenica che ha ereditato dopo tanti anni sui palchi e le platee nazionali in cui sfoggiava la sua elasticità da ballerina professionista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nunzia De Girolamo devastante davanti allo specchio: più la guardi e più ti innamori – VIDEO

Nella foto infatti accenna ad un passo di danza con la gamba destra alzata a 90 gradi e appoggiata sulla sinistra che fa da perno alla sua figura elastica e tonica. In questo modo però il vestito leggero di viscosa color azzurro smanicato si alza maliziosamente e scopre così le cosce che diventano il vero focus dello scatto a figura intera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Gambe spettacolari” Belen incanta con un mini dress ma qualcuno nota proprio quel particolare.. – FOTO

Un lato B surreale, perfetto e compatto a cui nessuno sguardo può sottrarsi. La showgirl festeggia la serata con un sorriso smagliante e le mani alzate al cielo mentre trionfante simula il gesto della V di vittoria.