Michele Morrone, cosa sapete dell’attore e della sua ex moglie? È una stilista bellissima e lui commenta sempre le sue foto

Ormai da due anni non si fa altro che parlare di lui. Michele Morrone, lanciato dall’edizione 2016 di “Ballando con le Stelle”, è divenuto un sex symbol a livello mondiale. Il 31enne di origine pugliese, infatti, è stato scelto per interpretare la pellicola erotica “365 giorni“.

Proprio nelle scorse settimane, tra l’altro, Netflix ha rilasciato il sequel del film campione d’incassi, per cui era stata originariamente prevista una trilogia. Il sensualissimo attore, nei panni di “Massimo Torricelli”, ha incantato fan e telespettatrici di tutto il mondo.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Michele? Forse pochi di voi sono a conoscenza del fatto che Morrone è papà di due figli, e che la sua ex moglie è una stilista bellissima e molto famosa. Tra l’attore e quest’ultima, in aggiunta, ci sarebbe un legame talmente profondo che niente e nessuno è mai riuscito a spezzare.

Michele Morrone, avete mai visto l’ex moglie? È bellissima e lui commenta sempre le sue FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rouba Saadeh (@roubasaadeh)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel e il VIDEO che non passa inosservato: la figlia di Totti furiosa sui social

Della vita privata di Michele Morrone, il tenebroso protagonista di “365 giorni”, si sa davvero pochissimo. L’attore, nato a Vizzolo Predabissi (Milano) ma di origini pugliesi, ha due figli che sono letteralmente tutta la sua vita.

Marcus, il maggiore, e Brando, il minore, vivono entrambi con la loro mamma, la stilista libanese Rouba Saadeh. L’attore e la sua ex moglie si sono conosciuti da giovanissimi, quando il protagonista di “365 giorni” aveva poco più di vent’anni.

Innamoratissimi l’uno dell’altra, i due sono convolati a nozze nel 2014, ma la loro unione, poco dopo la nascita del secondogenito Brando, entrò in crisi al punto tale da condurre alla separazione definitiva, sancita nel 2018.

Nonostante Michele e l’ex moglie non stiano più insieme da anni, il loro legame non pare affatto essersi spezzato. Al contrario, Morrone non manca di commentare gli scatti postati da Rouba, specie quelli che la ritraggono assieme ai loro figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, per Riccardo Guarnieri l’accusa è gravissima: “puoi andartene fuori”

Attualmente, l’attore sembrerebbe aver iniziato una relazione con la collega di “365 giorni“, l’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka. Nel cuore di Morrone, tuttavia, ci sarà sempre un posto speciale per la mamma dei suoi figli.