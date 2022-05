“Unica per sempre”, Monica Bellucci scollatura e stacco fenomenali al gran gala: la migliore di tutte – FOTO

Monica Bellucci riceve un meritato premio al gran gala e diventa la protagonista assoluta di una passerella memorabile e senza precedenti.

Il personaggio dello spettacolo tricolore più pregiato e con una bellezza indiscutibile corrisponde senz’altro alla personalità di Monica Bellucci.

La showgirl, naturalizzata francese ha spiazzato tutti i fan e i presenti in occasione di uno degli eventi che le ha regalato l’ennesima soddisfazione di una carriera inimitabile. Monica è riuscita ancora una volta a raggiungere un meritatissimo traguardo, mettendo in primo piano un fascino esclusivo.

Non a caso, nel palmares delle bellezze internazionali è ancora scolpito il suo nome e cognome, nonostante i tanti anni trascorsi dall’esordio sotto i riflettori.

Protagonista di degne e speciali passerelle nelle vesti di testimonial dei più grandi brand e marchi alla moda, la bellezza numero uno sul pianeta ha spiazzato tutti durante il “Gran Gala” che ha contribuito ad arricchire la sua già ricca bacheca di trofei

Monica Bellucci, passerella da urlo durante il ‘Gran Gala’: i dettagli di una serata da fuochi d’artificio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nunzia De Girolamo devastante davanti allo specchio: più la guardi e più ti innamori – VIDEO

Altro giro di successi e soddisfazioni per Monica Bellucci. La star mondiale della bellezza ha lasciato tutti a bocca aperta in occasione di un “Gran Gala” di prestigio alla quale vi ha preso parte.

Durante la cerimonia, l’attrice ha ricevuto il cosiddetto “Premio Maria Callas Monaco” in territorio francese. L’evento si è tenuto in una delle sale cerimoniali più chic del luogo dove la più bella in assoluto ha sfoggiato un abito lungo color bordeaux per richiamare l’atmosfera suggestiva ed elegante dell’incontro.

Un vero e proprio spettacolo per i followers che non hanno potuto fare a meno di celebrare il personaggio di Monica in tutte le ‘salse’. L’attrice, nativa di Città di Castello fa alzare l’asticella delle temperatura e richiama l’attenzione istantanea dei fotografi grazie a due caratteristiche che la rendono un personaggio speciale.

Dai monili pregiati alla scollatura e uno stacco di gamba fenomenali, il passo dalla quiete alla ‘tempesta’ di emozioni è davvero breve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Gambe spettacolari” Belen incanta con un mini dress ma qualcuno nota proprio quel particolare.. – FOTO

Ecco uno dei motivi per cui Monica Bellucci è ancora al primo posto nei pensieri dei followers. Congratulazioni a lei anche da parte della Redazione di Yeslife!