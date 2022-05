Nunzia De Girolamo devastante davanti allo specchio: più la guardi e più ti innamori – VIDEO

Nunzia De Girolamo lo annuncia a tutti: abito super aderente e giubbino di pelle. Sta così bene che fa impazzire tutti

Nunzia De Girolamo è una trottola. Non si ferma mai tra impegni professionali vari, la famiglia e qualche momento di svago con gli amici. Negli ultimi giorni ci ha mostrato come si divide tra la redazione di “Ciao Maschio” per preparare la puntata del sabato sera, la famiglia con il marito Francesco Boccia e la figlia Gea, la palestra per non trascurare mai gli allenamenti e qualche momento di svago.

Solo mercoledì sera era a cena con Mara Venier e Flavio Briatore per una piazza. Uno strano trio che non sappiamo se si sia riunito solo per trascorrere una serata in amicizia oppure ci sia qualcos’altro dietro. Il video però ha incuriosito tutti ed in un attimo ha fatto il giro del web. Ma Nunzia tra mille cose da fare trova anche il tempo si mostrare i suoi look allo specchio e come sempre il risultato è una vera esplosione di bellezza e sensualità.

Nunzia De Girolamo, anteprima allo specchio da capogiro: il VIDEO

Altro giro, altra corsa per Nunzia De Girolamo. Ieri sera, infatti, la bella ex ministro ha partecipato in veste di opinionista e di persona che la politica l’ha vissuta in prima linea a “Piazza Pulita”.

L’abbiamo vista in puntata sostenere Giorgia Meloni, “mia amica, coraggiosa, non si è piegata a trasversalismi, a inciuci, a poltrone offerte” ha detto e poi l’abbiamo ammirata anche su Instagram.

È tramite il social dell’immagine che Nunzia ci ha anticipato la sua partecipazione al programma di Corrado Formigli con un breve video nel quale ha mostrato anche il suo look. La moglie dell’ex ministro Francesco Boccia è in camerino, cammina e si avvicina allo specchio.

“Ed ecco a voi le giornate che non finiscono mai – ha esordito in video – Ci vediamo tra poco con Corrado Formigli a “Piazza Pulita” su La7” ha detto a tutti. Nunzia è magnifica: indossa un abito verde petrolio aderente che le definisce tutto il fisico. A questo aggiunge un tocco di grinta con un giubbino di pelle.

Devastante avanti allo specchio, con un tocco di trucco e quel taglio di capelli che le sta così bene da far impazzire tutti: più la guardi e più ti innamori.