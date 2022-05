Un uomo di 65 anni è morto in ospedale a Palermo, dove era giunto dopo essere stato investito da un tir ad un incrocio del capoluogo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Non ce l’ha fatta l’uomo di 65 anni che ieri è stato investito da un tir a Palermo. La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 17 all’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo: la vittima sembra stesse attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunto il mezzo pesante che lo ha centrato in pieno.

I soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere alcune ore dopo il ricovero per i gravissimi traumi riportati nell’incidente. Sul posto intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Locale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 maggio, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un tir all’altezza dell’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo a Palermo. Si tratta di Francesco D’Amore, di 65 anni.

Il 65enne, stando a quanto ricostruiscono le forze dell’ordine, riporta la redazione di Palermo Today, mentre camminava avrebbe attraversato la strada. In quel preciso istante è sopraggiunto il mezzo pesante che lo ha investito.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. I pompieri hanno estratto il pedone da sotto il camion e lo hanno affidato all’equipe medica che, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasportato presso l’ospedale Villa Sofia. Qui i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma poche ore dopo D’Amore è deceduto. Troppo gravi le lesioni riportate.

Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri del capoluogo siciliano che hanno provveduto ai rilievi di legge e gestito la viabilità. L’incidente, difatti, scrivono i colleghi di Palermo Today, ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione con il traffico in zona bloccato per diverso tempo.