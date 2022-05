Paolo Bonolis e Claudia Ruggeri sono finiti sotto ai riflettori per delle strane insinuazioni: cosa c’è davvero fra il conduttore e la velina di Avanti un Altro?

Paolo Bonolis e Claudia Ruggeri, di tanto in tanto, finiscono sotto ai riflettori per delle strane insinuazioni. Come mai proprio loro due? Li vediamo praticamente tutte le sere nel famoso game show Avanti Un Altro. Paolo è il conduttore, con la sua fedele spalla destra Luca Laurenti, mentre lei è una delle famose bonas del programma di Canale Cinque.

Durante le puntate del game show, possiamo notare il modo in cui Paolo e Claudia sono molto complici. Rispetto alle altre bonas, si vede che il conduttore ha un legame molto speciale con lei. Per questo motivo sui social sono nate tantissime insinuazioni sul loro rapporto, ma c’è davvero qualcosa tra di loro? Effettivamente qualcosa c’è, ma non è quello che in molti credono.

Paolo Bonolis e Claudia Ruggeri: cosa c’è davvero fra di loro

Paolo e Claudia, infatti, in verità sono cognati. Claudia è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, nonché moglie di Paolo. Proprio a causa di questo legame di parentela, Claudia è stata spesso vittima di pregiudizi.

Molte persone, credono che Claudia sia all’interno del programma solo grazie al cognato. All’inizio della sua carriera infatti ha dovuto fare i conti con tutte queste brutte voci sul suo conto, ma adesso ha imparato a conviverci ma soprattutto a dimostrare ai numerosi telespettatori di meritare quel posto.

Claudia infatti è dotata di una incredibile simpatia, oltre ad essere di una bellezza che toglie il fiato. Ogni sera riesce a divertire il pubblico con i suoi siparietti che riescono a diventare sempre virali sui social, in modo particolare su Tik Tok.

Dunque, non c’è niente di sentimentale tra Paolo e Claudia. Entrambi sono felici e contenti con i loro rispettivi partner, con cui stanno oramai da diversi anni.