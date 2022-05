Paolo Bonolis rivela chi sarà il suo erede in tv: il nome spiazza tutti

Paolo Bonolis, nel corso di una intervista, ha parlato un po’ della sua carriera e non solo. Infatti, ha rivelato chi secondo lui potrebbe essere il suo successore

Paolo Bonolis è uno dei conduttori della televisione più amati di tutti i tempi. Come potrebbe essere altrimenti? Oltre ad essere un vero e proprio talento, con una dialettica importante, è un uomo a cui tutti hanno imparato a volere bene. La sua simpatia e la sua autoironia lo contraddistingue dai suoi colleghi della televisione.

Paolo è stato intervistato da Super Guida Tv, e qui ha avuto modo di parlare di tantissimi aspetti della sua carriera. Ci avete mai fatto caso che Paolo non ha mai condotto un reality? Il presentatore ha rivelato che non lo farebbe mai perché non si vede giusto in questi panni, già Avanti un Altro che è a malapena un game show è molto impegnativo come format.

Paolo Bonolis rivela: “Chi sarà il mio erede in tv”

A proposito di reality, di recente si è vociferato che suo figlio Davide potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Lui lascia i figli liberi di fare quello che vogliono, ma ha consigliato al figlio di non farlo perché non gli sembra una buona idea. In ogni caso, Davide non sembra intenzionato a voler fare una esperienza del genere.

Nel corso della intervista, si è scherzato anche su chi potrebbe essere il suo erede in televisione. A gran sorpresa, è saltato fuori un nome: “Stefano De Martino è molto bravo” ha confessato, puntando proprio sull’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e attuale presentatore televisivo. “Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dare loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione“.

In effetti, Stefano De Martino è dotato anche lui di una grande ironia e di simpatia. Con Stasera tutto è possibile, Stefano ha dimostrato di essere davvero tagliato per questo lavoro.