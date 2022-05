Scopriamo insieme qual è il piatto preferito di William e Kate, come si comportano a tavola, tra le mura di casa, i futuri reali

Quando pensiamo alla famiglia reale, il primo pensiero va al lusso, alle grandi possibilità economiche a loro disposizione, ma anche agli impegni istituzionali che hanno da rispettare, come il dress code e la pressione mediatica alla quale sono continuamente sottoposti.

Eppure dietro la ricchezza ed i doveri di corte, si “nascondono” persone normali con dei sentimenti, con fragilità e necessità dei comuni mortali. È quello che succede anche a William e Kate che seppur considerati una delle coppie più in vista del vecchio Continente, futuri reali, restano pur sempre dei giovani genitori.

Vi siete mai chiesti come si comportano a casa e qual è il loro piatto preferito? Adesso c’è la risposta ed è anche abbastanza impressionante, nessuno lo avrebbe mai detto.

Il piatto preferito di William e Kate: la verità

Cosa si nasconde dietro quella che tutti vediamo come la coppia d’oro del momento? Una semplicità che nessuno avrebbe mai immaginato. William e Kate non amano troppi fronzoli, forse perché di regole ne devono rispettare già tante e così a tavola si concedono dei piccoli piaceri.

Per loro la felicità è cucinare insieme ai loro piccoli George, Louis e Charlotte i “macaroni and cheese”, un semplicissimo sformato di maccheroni e formaggio. È una specie di rito di famiglia, i duchi di Cambrige adorano cucinare tutti insieme in famiglia e per quanto uno immagini che si siedano a tavola serviti e riveriti e con le prelibatezze più in al mondo si sbaglia.

Anche la pasta al formaggio è tra le preferenze culinarie di famiglia e quando è possibile i piccoli di casa la preparano per mamma Kate. Un aneddoto familiare che la duchessa avrebbe raccontato a Matthew Kleiner-Mann quando ha fatto visita alla Lavender Primary School di Enfield e che My London ha spifferato a tutti.

Kete e William sono, inoltre, grandi amanti del sushi mentre ci sono alcuni cibi, secondo le regole della corona, che non vedremo mai mangiare in pubblico. Si tratta, ad esempio, dei crostacei e dei foie gras, come ha raccontato l’ex chef di palazzo Darren McGrady.