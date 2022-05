Raoul Bova: il suo Don Massimo ha già fatto dimenticare Terence Hill? Il dato inaspettato

Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 5 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Giorno 5 Maggio 2022 è andata in onda su Rai Uno una puntata della rinomata serie “Don Matteo” con Raoul Bova nei panni di Don Massimo in sostituzione di Terence Hill. Su Rai Due abbiamo visto il film commedia del 2015 “A Napoli non piove mai” con un cast formato da: Sergio Assisi, Giovanni Esposito, Valentina Corti, Nunzia Schiano e Sergio Solli. Su Rai Tre abbiamo visto il film commedia del 2018 “Ladies in Black” con Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Ryan Corr e Vincent Perez.

Film commedia anche su Canale 5; si tratta della pellicole del 2019 “10 giorni senza mamma” per la regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Grande cinema su Italia 1 con l’opera d’azione del 2016 “Jason Bourne” con lo storico interprete della serie di film dedicati al più letale ex agente dell CIA Matt Damon insiema a Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander e Vincent Cassel. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Raoul Bova. Ascolti tv di giorno 5 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

La prima puntata di “Don Matteo” che ha visto l’esordio di Raoul Bova nella serie è stata vista da oltre 6 milioni di spettatori. Come sarà andata la seconda? Avrà destato la stessa curiosità?

A quanto pare sì dato che ha tenuto incollati davanti allo schermo 6.282.000 spettatori pari al 31.5% di share.

Secondo posto, invece, per Tv8. La partita di Conference League tra la Roma e il Leicester guadagna 1.825.000 spettatori con l’8.5% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Canale 5: “10 Giorni senza Mamma” – 1.554.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Italia 1: “Jason Bourne” – 959.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Rai Due: “A Napoli non piove mai” – 658.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Rai Tre: “Ladies in Black” – 787.000 spettatori pari a uno share del 3.8%.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 1.129.000 spettatori con il 7.4% di share.

La7: “Piazza Pulita” – 823.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Nove: “Apocalypto” – 286.000 spettatori con l’1.6% di share.