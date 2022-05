Sabrina Ferilli a cuore aperto sui figli mai avuti: "Abbiamo tentato a lungo ma..."

Sabrina Ferilli si confessa con i fan e svela la verità su un aspetto della sua vita privata: ecco perché non ha mai avuto dei figli

A giugno compirà 58 anni, ma mantiene una bellezza e un fascino impareggiabili e diventati iconici. Sabrina Ferilli resta una delle attrici italiane più amate e non soltanto per la sua sensualità che ha fatto epoca.

Le sue interpretazioni e il suo stile l’hanno resa celebre e ancora oggi continua a ricoprire ruoli di spicco nelle pellicole di maggior successo. Sta ottenendo buoni riscontri per esempio l’ultimo film, con Leonardo Pieraccioni, dal titolo ‘Il sesso degli angeli’. La verve di Sabrina è come sempre inconfondibile e lascia il segno.

Una vita professionalmente piena di soddisfazioni, con la felicità trovata anche nel privato. Dal 2011, è felice con il manager Flavio Cattaneo, sposato in seconde nozze dopo il primo matrimonio con l’avvocato Andrea Perone, durato solo due anni, dal 2003 al 2005.

Sabrina e Flavio però non hanno mai avuto figli. Sull’argomento, l’attrice ha risposto a cuore aperto in una intervista, svelando ai suoi fan i motivi di tutto questo.

Sabrina Ferilli, la rivelazione sui figli mancati: “Non c’è stata fortuna, ma non ne ho fatto una malattia”

Al quotidiano ‘La Stampa’, Sabrina non si è nascosta, mettendoci la faccia come sempre, e ha spiegato che si è trattato di una sua precisa scelta. Anche se in assoluto non aveva chiuso all’idea di un figlio. Ecco il suo racconto:

Ho compiuto scelte anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna. alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Penso che nella vita si scelga dove si vuole andare, io volevo essere autonoma. quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto.

Frasi piuttosto chiare che non lasciano adito ad equivoci. Nessun rimpianto dunque per Sabrina, che ha sempre cercato un suo equilibrio di un certo tipo e alla fine l’ha trovato.