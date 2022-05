Scorte alimentari: la lista delle provviste da avere sempre in dispensa. Vi sveliamo il perché

Dai cibi a lunga conservazione, legumi in scatola fino ai surgelati, perché dovremmo avere questi cibi in dispensa in caso di necessità.

L’emergenza Covid prima e la guerra tra Ucraina e Russia ora, hanno cambiato non poco le regole di fronte alla penuria di risorse e alimenti primari per la sopravvivenza umana di fronte lo stop alla produzione o la mancanza di disponibilità immediata nei magazzini.

Lo stop della produzione e la chiusura di molte attività hanno fatto temere il peggio e di conseguenza hanno anche fatto pensare che possano iniziare a mancare alimenti freschi e conservati nei supermercati.

Come far fronte allora a un lungo periodo di quarantena? Quali sono i prodotti a lunga conservazione che non dovrebbero mai mancare nelle nostre dispense?

Cibi e provviste essenziali, le regole della spesa in quarantena

Già durante il primo lockdown l’Ufficio federale tedesco per la protezione della popolazione e il soccorso in caso di catastrofi (BKK), aveva stilato un documento che spiegava ai cittadini quali erano i cibi da tenere sempre in casa per assicurare un apporto calorico giornaliero individuale di almeno 1600-1800 calorie in un ipotetico periodo di segregazione di 40 giorni.

Tra questi figurano:

20 litri di acqua e/o altre bevande

3,5 kg di prodotti a base di cereali (pane, pasta)

2,5 kg di frutta secca

2,5 kg di latticini e/o bevande vegetali a lunga conservazione

1,5 kg di carne, pesce e/o legumi in scatola

4 kg di verdure e frutta

300 g di olio e altri grassi

Miele, zucchero, dolci e confetture a piacere.

Invece in caso di scarsità di cibo, legato alla mancata provvigione nei supermercati, cosa è meglio conservare in casa? Si dividono in tre macro categorie: