Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, ha confessato una straziante verità. La scoperta le ha spezzato il cuore.

Forte, carismatica, professionale, donna in carriera, moglie e mamma, Sonia Bruganelli è una donna completa che ha saputo realizzare, con tenacia, i suoi desideri. Nata a Roma nel 1974, ha vissuto un’infanzia molto tranquilla circondata dall’amore della sua famiglia. Completati gli studi alle superiori si è poi iscritta all’Università laureandosi in scienze della comunicazione. Nel 1997 la sua vita cambia per sempre quando incontra Paolo Bonolis.

Con il conduttore si sposa nel 2002, nonostante i 13 anni di differenza sono sempre andati molto d’accordo. Dalla loro unione sono nati tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Nel video che vi mostriamo oggi, Sonia parla proprio di sua figlia Silvia, la verità che racconta lascia i fan senza parole ed il pubblico di Verissimo sconcertato.

“L’ho scoperto in modo ruvido”, la verità straziante di Sonia

Sonia Bruganelli è ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin in onda da diversi anni su Canale 5. Durante l’intervista parla di come ha scoperto della malattia di sua figlia Silvia, affetta da problemi cardiaci.

Sonia e Paolo hanno saputo che Silvia fosse malata di cuore in modo grave all’ottavo mese di gravidanza, con lei i dottori sono stati molto diretti: “L’ho scoperto in modo ruvido”, confessa con il viso pieno di dolore.

Non è un mistero che Sonia, dopo aver partorito Silvia, ha vissuto un momento molto triste. Una depressione post-partum alimentata dalla condizione non ottimale della sua primogenita. L’imprenditrice ha confessato più volte che la sua salvezza è stata Paolo, che non l’ha mai abbandonata nemmeno quando l’oscurità si era impossessata della sua anima.

La malattia di Silvia è stata un fulmine a ciel sereno, Sonia e Paolo hanno imparato a gestire la situazione, hanno imparato ad accettarla e stanno facendo tutto il possibile per far vivere alla ragazza una vita normale.