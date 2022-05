Storie italiane, Clizia Incorvaia dopo mesi rivela: “Sentivo la pressione”

Clizia Incorvaia è stata ospite a “Storie Italiane” e ha raccontato come ha vissuto il post parto: è stato traumatico perché nessuno le credeva

“Storie Italiane” termina la settimana con degli ospiti speciali: Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi, nuora e suocera. Le due sono molto unite e non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme, soprattutto dopo l’arrivo del piccolo della famiglia Ciavarro.

Lo scorso weekend Clizia e Paolo sono stati invitati negli studi Mediaset a “Verissimo“, oggi invece la Giorgi e la modella siciliana hanno raggiunto la conduttrice Eleonora Daniele per un’intervista a cuore aperto, dove la compagna di Ciavarro si è lasciata andare a qualche dettaglio della gravidanza e del post parto.

“Storie italiane”, Clizia Incorvaia non si trattiene e rompe il silenzio: ha sofferto molto

Prima di conoscere Paolo, Clizia ha vissuto un momento molto difficile. Si era appena separata dal marito e padre di sua figlia e le voci sulla loro storia non sono mancate, visto che entrambi sono personaggi dello spettacolo.

Il “Grande Fratello Vip” è stato la svolta ed oggi la modella è davvero felice e piena di vita. Con una famiglia unita e un bambino appena nato, non potrebbe desiderare altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Alta infedeltà”: quando è il marito a “suggerire” l’amante alla consorte. Che tragedia

Nonostante questo, però, negli ultimi mesi non sono mancati giorni difficili che l’hanno messa a dura prova sia durante la gravidanza che post parto. Prima il Covid, poi gli attacchi da parte degli haters sui social riguardo all’allattamento.

Poche settimane dopo la nascita di Gabriele, Clizia non aveva più il latte ma da mamma non voleva rassegnarsi e si sentiva in colpa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Vite al limite”, vi ricordate Jeanne Covey? Dopo l’abbandono ecco com’è oggi: da non crederci

“Sentivo il peso della pressione sociale da parte degli amici e i parenti, perché la subiamo – ha spiegato la Incorvaia – temevo il pregiudizio, anche dirlo alla mia mamma e alla mia famiglia siciliana”.

Anche la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto dire la sua al riguardo, ponendo l’attenzione anche sulla violenza delle donne facendo riferimento al fatto che il genere femminile viene messo sotto pressione per mille motivi, dalla cosa più leggera a quella più pesante. “Deve essere contrastato il pregiudizio in ogni senso e voi avete portato un raggio di sole in questa trasmissione”. Ha affermato.

Eleonora Giorgi sul figlio Paolo: “Lo vedo cresciuto”

Nel corso dell’intervista, Eleonora Giorgi ha parlato di come suo figlio Paolo sia cambiato completamente dopo aver incontrato Clizia e dopo essere diventato papà. “Paolo lo vedo cresciuto dentro, perché lui è un profondo ed è stato anche un atleta – ha raccontato l’attrice – e quando ha perso il suo rapporto con il calcio che era la sua cosa cruciale ha vissuto uno smarrimento”.

La mamma di Ciavarro ha poi spiegato che il figlio, poco prima di conoscere Clizia, oltre al calcio aveva vissuto una delusione d’amore. “Era come una persona che ha socchiuso l’uscio ma lo vuole spalancare e Clizia lo ha maturato e fatto crescere”. Ha concluso.