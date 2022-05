“Un Posto al Sole”, Raffaele dopo il tradimento: la decisione drastica

Raffaele Giordano si è messo davvero nei guai nell’ultima puntata di Un Posto al Sole: il portiere, infatti, ha tradito Ornella Bruni con la mamma di Samuel

Le cose si stanno mettendo male per Raffaele Giordano in Un Posto al Sole. Il portiere di Palazzo Palladini ha compiuto un passo falso dopo questo ultimo periodo difficile. Non solo Silvia e Michele, anche un’altra coppia stabile ha cominciato a vacillare: proprio quella formata da Raffaele e Ornella, che stanno insieme oramai da più di vent’anni.

Raffaele e Ornella stanno vivendo un momento davvero molto teso del loro matrimonio. Da quando Patrizio è partito e ha lasciato Napoli, le cose tra di loro sono peggiorate. Raffaele non sopporta che la moglie sia sempre a lavoro e così poco concentrata sulla famiglia e sul loro matrimonio. Nell’ultimo periodo, infatti, si è avvicinato molto alla mamma di Samuel.

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano davanti ad una decisione drastica

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini, retroscena sconvolgente sul primo Sanremo: non è andata come credete

I due si sono conosciuti ad un corso per sommelier e si sono ritrovati in sintonia fin da subito. Hanno trascorso una gran parte del loro tempo insieme e, nella puntata andata in onda proprio la scorsa sera, abbiamo visto Raffaele cedere alla tentazione e tradire Ornella. Non aveva mai fatto una cosa del genere e adesso deve fare i conti sia con i sensi di colpa che con il proprio cuore: è arrivato il momento di capire cosa vuole.

Rivelerà alla moglie quello che ha fatto? Ma soprattutto, adesso cosa succederà? Le anticipazioni ci rivelano che Raffaele comincerà a valutare seriamente la possibilità di separarsi da Ornella. Il loro matrimonio, dopo quello che è successo, potrebbe finire davvero. Entrambi andrebbero per la loro strada, magari Raffaele proprio con Elvira.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ogni volta il cuore batte forte” Caterina Balivo e il suo ritorno in tv: tacco a spillo e vestito da capogiro – FOTO

Insomma, è un periodo di crisi per tutte le coppie di Palazzo Palladini. Anche quelle più stabili su cui tutti avrebbero scommesso ogni cosa, stanno iniziando a perdere colpi.