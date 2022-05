“Vite al limite”: vi sveliamo com’è oggi Jeanne Covey dopo l’abbandono del programma per il grave lutto. La foto dice tutto

“Vite al limite” nel corso delle sue edizioni ha raccontato tantissime storie di persone in sovrappeso che hanno deciso di cambiare vita. Molte ce l’hanno fatta, molte altre hanno abbandonato il percorso per motivi diversi, altri ci hanno mostrato dei colpi di scena assurdi.

Il dottor Nowzaradan è riuscito in tantissime “imprese” eliminando i chili di troppo e rendendo felici uomini e donne che si sono riappropriate della propria vita. Vi ricordate di Jeanne Covey?

Dovette abbandonare il programma di Real Time per via di un grave lutto in famiglia. Il percorso di dimagrimento fu dunque interrotto, com’è oggi? L’abbiamo scovata sui social ed il risultato è da non crederci.

“Vite al limite”, il cambiamento di Jeanne Covey dopo l’abbandono

Jeanne Covey all’età di 39 anni aveva deciso di mettere ordine nella sua vita. Per questo si era rivolta al dottor Nowzaradan per iniziare un percorso importante di dimagrimento. Pesava oltre 300 kg e per lei la vita era diventata insostenibile.

Viveva in casa con la mamma ed il padre e ben 9 cani. Le intenzioni della donna erano delle migliori, convinta che con “Vite al limite” potesse svoltare davvero la sua vita. C’è però qualcosa che è andato storto. Mentre si trovava in clinica per il suo percorso di dimagrimento è arrivata la notizia più brutta: la sua mamma si era ammalata e dopo poco morì.

Jeanne è stata così costretta ad abbandonare il percorso iniziato e a lasciare la clinica. Il lutto subito era troppo forte. Impossibile non reagire così. Il percorso di dimagrimento era iniziato da poco ed i risultati raggiunti da lei erano ancora minimi.

Da allora cosa è successo? Ha continuato a dimagrire? L’abbiamo scovata sui social e la risposta è sorprendente. Jeanne Covey in una foto dello scorso febbraio trovata su Facebook appare decisamente in forma rispetto a come l’avevamo vista l’ultima volta in “Vite al Limite”. È evidente che sta continuando il suo percorso di dimagrimento ed i risultati si vedono tutti.