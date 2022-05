“Sei troppo”, Wanda Nara in versione ‘palestrata’ sempre più esplosiva – FOTO

Wanda Nara continua a tenersi in forma come sempre, lady Icardi intensifica i suoi allenamenti e mette in mostra forme esagerate

C’è qualcosa di Wanda Nara di cui sono a conoscenza tutti i suoi numerosissimi ammiratori. La showgirl e imprenditrice argentina ama fare palestra, per lei si tratta di tenersi in forma ma non soltanto di questo.

Soprattutto nei lunghi mesi di lockdown e di restrizioni degli ultimi due anni, Wanda ha utilizzato i momenti in cui faceva attività fisica come vera e propria valvola di sfogo, per pensare ad altro. Momenti in cui estraniarsi dal mondo circostante.

I risultati, poi, sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano certo indifferenti. Negli ultimi tempi, sono aumentati a dismisura gli scatti di Wanda in tenuta da ginnastica. Wanda vuole arrivare in gran forma alla stagione estiva e a quanto sembra dalle immagini postate su Instagram, è già pronta per essere una protagonista assoluta, come sempre.

Wanda Nara, in tenuta ginnica esprime sensualità incontenibile: curve pazzesche in ogni dove

E così, ancora una volta, Wanda ci offre una prospettiva ravvicinata delle sue curve da sballo, lasciandoci senza fiato. Il top esibisce una scollatura clamorosa, una visione a cui ormai dovremmo essere abituati ma che non ci stanca mai.

Un autentico capolavoro che naturalmente scatena gli oltre 12 milioni di followers su Instagram di lady Icardi. Commenti e like impazzano come al solito, anche perché Wanda aggiunge al primo piano del suo lato A una prospettiva a figura intera in cui possiamo ammirare tutta la sua silhouette sinuosa e avvolgente.

Il lato B è altrettanto esplosivo e non può certo passare inosservato. Gli allenamenti di Wanda, insomma, proseguono a gonfie vele. Tra poco, con l’arrivo dell’estate, potremo ammirare in costume i frutti di tutto questo.