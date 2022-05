La prossima edizione di “XFactor” è tutta da scoprire: tra le rivelazioni del settimanale Chi spunta un nome nuovo. Di chi si tratta?

L’indiscrezione lanciata dal settimanale più amato dagli italiani fa crescere l’attenzione sul programma Sky. Dopo l’ufficializzazione di Fedez come grande rientro nella giuria, sembra essere trapelato un altro nome. Un’attrice molto amata nelle ultime settimane grazie alla serie Disney Plus del regista Ferzan Ozpetek, “Le fate ignoranti”.

L’attrice romana, salita anche quest’anno in qualità di conduttrice sul palco del Concertone del Primo Maggio nella Piazza di San Giovanni a Roma, sarebbe il nome su cui si punta. Attivate le richieste, si starebbe attendendo un verdetto sulla sua presenza in studio. Il giornalista Giuseppe Candela avrebbe rivelato che per accaparrarsi l’attrice le trattative sarebbe ad una fase avanzata.

La new entry per X Factor: Fedez punta all’amicizia

Confermato anche Manuel Agnelli, la voce storica degli Afterhours, amatissimo dai fan del programma. Ma chi sarà il nominativo bomba a far tremare il palco di XFactor? Sappiamo che a puntare su di lui è stato Fedez. Infatti, stiamo parlando di un suo grande amico e collaboratore, Dargen D’Amico.

Il rapper milanese, noto per la sua “Dove si balla” in gara durante l’ultima edizione del Sanremo, dove si è classificato nono. Già noto al pubblico sanremese come autore di brani presentati alla kermesse della musica italiana, Dargen ha già scritto testi per Annalisa e Francesca Michielin.

Come annunciato dal settimanale Chi, Dargen sarebbe voluto fortemente da Fedez: “Dopo aver annunciato per primi il ritorno di Fedez a XFactor, ecco quale potrebbe essere il quartetto di giudici convocati per rilanciare un format in “calo” nelle ultime due precedenti edizioni: il già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una new entry: ovvero il rapper Dargen D’Amico, collaboratore e amico di Fedez, che lui stesso ha fortemente voluto”. Nella prossima edizione non sarà presente Emma Marrone.