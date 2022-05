“Alta infedeltà”: un castello di menzogne mette in crisi il matrimonio di Tea e Francesco. L’epilogo inaspettato

“Alta infedeltà”. Il programma racconta storie realmente accadute di amore e tradimenti. I protagonisti troveranno una via di riconciliazione o si diranno addio definitivamente? Scopriamolo

Venire a sapere di essere stati traditi è sempre un brutto colpo, la fiducia che riponiamo nel nostro partner subisce uno squarcio difficile da ricucire.

Il programma “Alta infedeltà”, in onda sui canali Real Time e Nove, si propone d’indagare tutti gli aspetti che portano all’adulterio, non puntando necessariamente il dito contro chi lo commette. Sono tante le motivazioni che stanno alla base di un simile gesto, alcune biasimabili, altre sorprendentemente comprensibili, arrivando addirittura al perdono. Ci sono persone che riescono a passare oltre, altre no. Vi raccontiamo la storia di Tea, Francesco e Alfio. Voi come avreste reagito?

“Alta infedeltà”: non dire gatto se non ce l’hai nel sacco

Tea e Francesco sono una coppia sposata originaria di Torino. Lei ha 32 anni; è uno spirito libero, vegetariana, fortemente animalista che vorrebbe trasformare la sua casa in uno zoo se solo ne avesse la possibilità, accogliendo tutti i randagi della città.

Francesco, invece, ha 37 anni, un bancario di temperamento più pragmatico e, sfortunatamente, allergico al pelo dei cani. Nonostante le grandi differenze, i due formano un duo solido, almeno all’apparenza.

La coppia arriva a un compromesso, adottando un gattino trovato per strada a cui danno il nome di Zoff, come lo storico portiere della Juventus.

Il loro idillio inizia a scricchiolare quando il tenero felino ha dei problemi di salute. Francesco è troppo preso dal suo lavoro per preoccuparsene mentre Tea, sempre più agitata, si affida alla professionalità di un veterinario, il Dr. Alfio, originario di Roma.

Viene fuori che il tenero Zoff ha davvero un’infezione ai reni e per questo motivo è costretto al ricovero in clinica. Tea si reca a trovarlo tutti i giorni ed entra in confidenza con il medico del suo animale domestico, al punto da scambiarsi anche i numeri privati di telefono per ragguagliarsi sui progressi.

Dopo qualche tempo, il gatto sembra guarito, può tornare a casa. Tea non ha più motivo per recarsi da Alfio. Saluta affettuosamente il veterinario che le è stata accanto durante il percorso di guarigione di Zoff, si abbracciano e scatta qualcosa tra di loro. Si baciano e consumano un rapporto: inizia così la loro storia di “Alta infedeltà”.

Tea usa stratagemmi sempre più elaborati per non farsi scoprire dal marito; gli dice che il gatto ha ancora bisogno di somministrazione di medicinali e che deve recarsi spesso in clinica. Con questo escamotage riesce a vedere Alfio. Quest’ultimo, però, non gradisce il ruolo di amante segreto e spinge la donna affinché dica la verità.

Una sera, casualmente, Francesco sorprende Tea abbracciata teneramente ad Alfio. Chiede energicamente spiegazioni e la donna non si fa prendere in contropiede. Per coprire il suo tradimento dice (mentendo) che il veterinario la stava solo consolando perché il povero Zoff deve subire una delicatissima operazione.

Francesco casca nel tranello. I due amanti inscenano, quindi, un finto intervento per il povero micio, costretto a tenere inutilmente un collare elisabettiano per punti inesistenti.

Una sera Francesco, rimasto solo a casa mentre Tea era dalla madre, si accorge che Zoff aveva strappato via dal suo corpicino cerotti e fasciature. L’uomo, in preda al panico, si reca, dunque, in clinica per rimediare. Lì trova un altro medico che gli svela il misfatto, ossia che il gatto non aveva subito nessuna operazione. Il marito fa 2 + 2 e capisce tutto: la moglie lo aveva tradito con Alfio.

Com’è finita la storia? Alfio è stato radiato dall’albo dei medici veterinari per colpa del suo inganno. Atterrito dalla capacità straordinaria di mentire di Tea, l’ha lasciata su due piedi. Idem, ovviamente, per il marito Francesco che non ha perdonato il tradimento e si è portato via anche il gatto, impedendo alla donna di poterlo rivedere.