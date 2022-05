Amici, ricordate l’ex vincitrice? Ha perso 30 kg e ha stravolto il look: irriconoscibile – FOTO

Amici di Maria De Filippi: sono oramai più di vent’anni che il talent show va in onda e tanti volti non li ricordiamo più. Qualcuno, invece, è estremamente cambiato

Sono trascorsi ventun anni da quando Amici di Maria De Filippi è andato in onda per la prima volta. All’epoca, addirittura, aveva un nome diverso: Saranno Famosi. In questi due decenni abbiamo assistito alla nascita di molteplici talenti, qualcuno è arrivato alla vittoria, qualcun altro non ci è riuscito ma è riuscito comunque a realizzare il proprio sogno.

Ventuno edizioni e venti vincitori (perché l’ultima è ancora in corso e la finale andrà in onda soltanto tra una settimana). Venti ragazzi che hanno vissuto l’emozione più grande della loro vita, sollevando la coppa alla fine di un percorso durato mesi. Non tutti i vincitori, però, sono riusciti a fare carriera. Qualcuno, infatti, è sparito dalla circolazione.

Amici di Maria De Filippi: vi ricordate di Deborah Iurato?

Tra questi venti ragazzi, ricordiamo con affetto e nostalgia anche Deborah Iurato. Un nome rimasto nella storia del famoso talent show. Era a malapena una ragazzina quando la sua voce, che sfidava ogni legge del suono, portò i giudici di quella edizione a scegliere proprio lei per la vittoria.

Ad oggi Deborah canta ancora, anche se non ha raggiunto il successo sperato e che ha ottenuto subito dopo la fine della edizione a cui ha partecipato. Col passare del tempo, infatti, le luci dei riflettori sono diventate decisamente più fiochi ma i suoi fans non l’hanno mai davvero dimenticata e la seguono su Instagram.