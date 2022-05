“Benvenuti nel paradiso”, Ana Mena sbottona la giacca: trasparenze e inquadrature nei punti giusti. E’ delirio – FOTO

Ana Mena fa impazzire il web con una serie immagini paradisiache che risaltano i punti giusti e il meglio del suo repertorio: favolosa.

La cantante ed ex partecipante di Sanremo, Ana Mena ha fatto breccia nel cuore dei follower come mai aveva fatto sinora.

La partecipazione al Festival della Canzone Italiana ha dato ancor più brio e vigore ad una carriera di altissimo profilo. Autrice di diversi dischi e duetti con il rapper, Rocco Hunt e Fred De Palma, la showgirl spagnola ha conquistato così i riflettori in poco tempo.

Nel suo Paese natale era già ben conosciuta. Il suo avvento in Italia, invece è stata la ciliegina sulla torta di un percorso memorabile e senza precedenti.

Come se non bastasse, Ana ha creato tutti i presupposti idonei per avere una meritata visibilità anche sui social network. Andiamo a vedere nel dettaglio le immagini paradisiache all’interno di un vastissimo giardino

Ana Mena sbottona tutto e lascia tutti a bocca aperta: i dettagli più incandescenti

