Camila Giorgi ha mandato in tilt il mondo dei social network postando tra le sue stories una nuova immagine da paura.

Camila Giorgi è sicuramente una delle tenniste italiane più amate e seguite. La marchigiana è estremamente talentuosa: occupa infatti stabilmente le prime trenta posizioni del ranking WTA. Complice qualche acciacco di troppo, il 2022 della nativa di Macerata non è iniziato al meglio. La 30enne, negli ultimi 5 tornei WTA, è uscita sempre al primo turno perdendo anche contro avversarie di minor valore.

Camila è conosciuta non soltanto per il suo grande talento, ma anche per la sua bellezza da mozzafiato e per il suo fisico che lascia costantemente i fans senza parole. Questa sera, la Giorgi ha ovviamente fatto impazzire il web con un nuovo contenuto (piazzato tra le stories) da cardiopalma. Lo scatto odierno è un qualcosa di inebriante: la temperatura schizza alle stelle.

Camila Giorgi, outfit rovente e shorts inesistenti: si sogna…

Camila, poco fa, ha piazzato tra le sue stories di Instagram una fotografia inebriante: la tennista è in giro per le vie di Roma e sta ammirando i posti più belli della capitale d’Italia. Ricordiamo che tra qualche giorno ci saranno gli Internazionali di Roma: la Giorgi inizierà il suo cammino sfidando la storica ex fidanzata di Matteo Berrettini.

Camila esce con un outfit bollente e stupefacente, indossando shorts praticamente inesistenti. Le sue gambe spaziali sono completamente scoperte: così sognare non è una missione impossibile.