Chiara Ferragni festeggia il compleanno in grande stile, Fedez però pensa ad altro. Il VIDEO è già virale, stavolta l’ha fatta grossa

Sono volati a Palermo per festeggiare assieme sia il compleanno di Chiara che il loro anniversario di matrimonio, però il rapper aveva la testa altrove…

Questa notte si sono svolti dei festeggiamenti in grande stile per il 35esimo compleanno di Chiara Ferragni che ha scelto di volare a Palermo con il marito Fedez, i figli e la famiglia nello stesso posto dove convolò a nozze 3 anni fa.

L’imprenditrice digitale ha quindi scelto di unire i due eventi organizzando un party esclusivo per pochi intimi, il tutto con apparecchiatura di lusso e tanto cibo allestito da Villa Igiea, l’hotel da mille e una notte che li ospiterà nei prossimi giorni.

Le prime foto pubblicate sul suo profilo mostrano anche il look esclusivo scelto per l’evento, quasi da censura per molti. Addosso infatti aveva un mini reggiseno a triangolo con perline, pantalone trasparente nero con tanga e lato B estremamente a vista.

Un outfit che non è passato certo inosservato e che probabilmente ha fatto battere il cuore anche a Fedez. Ma ne siamo certi? Dal video postato in simultanea da lui e la scritta che campeggiava a margine, forse ci viene da intuire che la sua testa era altrove. Osserviamo il video, è tutto da ridere.

Fedez pensa ad altro, l’anno scorso per lui la vittoria più grande

Il rapper amorevolmente sul suo profilo ieri l’ha omaggiata con un post-dedica, ricordando che solo 5 anni fa le aveva chiesto di sposarlo all’Arena di Verona e lei, di fronte a migliaia di persone, aveva accettato.

Eppure però ieri sera, nonostante il look piccante della mogliettina in piede di fronte a lui con capi semi trasparenti e lingerie a vista, sembrava assente.

Nel video postato in cui vi vede Fedez mentre canta la canzoncina di ‘Tanti auguri’, campeggia anche la scritta “Secondo classificato a Sanremo”. Un anno fa esatto infatti riceveva la coppa di secondo classificato per il brano ‘Chiamami per nome’ cantato assieme alla collega Francesca Michielin e che gli è valso il podio dopo i Maneskin.

Il video di Fedez quindi sembra un meme, nonostante i festeggiamenti sfrenati nella sala pensa infatti ad altro ma camuffa la cosa nel modo più professionale. Chissà quindi che gli dirà Chiara non appena si accorgerà di quello che ha fatto.