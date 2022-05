Elenoire Casalegno, l’estate è rovente con lei: in bikini e a gambe incrociate il panorama è da infarto – FOTO

Elenoire Casalegno ha incendiato Instagram con un’immagine non legale: la conduttrice in bikini e con le gambe incrociate fa sognare il web.

Elenoire Casalegno è una conduttrice ed ex modella amatissima dagli italiani. Fin dai suoi esordi in televisione, la nativa di Savona ha fatto impazzire tutti con una bellezza senza limiti e una femminilità ad altissimi livelli. La classe 1976 ha debuttato a Jammin, ma dal 1996 è diventata anche il volto del ‘Festivalbar’. In quegli anni la giovanissima Elenoire fece discutere tutti per la sua relazione con Vittorio Sgarbi, molto più grande di lei. La relazione, tuttavia, non è durata tantissimo.

La Casalegno, anno dopo anno, è diventata sempre più affascinante ed esplosiva: a 45 anni suonati, è ancora una donna seducente ed intrigante. Nella giornata di oggi, la conduttrice ha piazzato online un’immagine in cui indossa un bikini meraviglioso.

Elenoire Casalegno in bikini e a gambe incrociate fa sognare il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire, questo pomeriggio, ha bloccato Instagram con un’immagine strepitosa. “Credevo che fosse già estate…ho sbagliato stagione”: questo messaggio accompagna l’incredibile fotografia. La conduttrice è comodamente seduta sulla sabbia e indossa un bikini che è illegale in mezzo mondo. Il costume, invece di coprire, mette in risalto praticamente tutto. Come se non bastasse, la ligure ha avuto la brillante idea di incrociare le gambe, provocando di fatto tutti i suoi ammiratori.

Il décolleté della nativa di Savona rompe gli schermi dei followers mentre lo slip è piuttosto particolare. “Forse hai sbagliato stagione, ma look e bellezza sono eterne per te”, ha scritto un seguace riallacciandosi alla sua didascalia. “Che bellezza”, “Wow, sono senza parole”, “Sei sempre splendida”, “Supersonica”, si legge ancora tra i tantissimi commenti. Il post in questione ha anche raccolto più di 13mila likes in brevissimo tempo.