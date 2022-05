Eurospin lancia la sfida più gustosa di sempre: non lasciartela sfuggire

La nota catena di supermercati Eurospin lancia un concorso super accattivante per tutta la clientela. Approfittane prima che sia troppo tardi.

La nota catena di supermercati Eurospin da sempre è dalla parte del cliente. Un atteggiamento proficuo tanto che negli anni si è assistito ad una proliferazione di punti vendita, sparsi in tutta Italia allo scopo di portare i loro prodotti in tutta la penisola, isole comprese. Una strategia vincente visto che ad oggi Eurospin è diventato uno dei colossi più grandi del settore.

Eurospin sa sempre come rendere felici i propri clienti con prodotti di qualità ad un prezzo sicuramente vantaggioso. La pagina Instagram è molto seguita ed è lì che lancia le sfide più interessanti, proprio di recente ne è apparsa una molto allettante. Un’occasione per chi ama cucinare in un certo modo. E tu, sei pronto a vincere?

Eurospin, la sfida è appena cominciata: e tu, sei pronto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Eurospin, il momento tanto atteso è arrivato: “Da oggi si può”. Clienti restano senza parole. Il motivo

Lo aveva già annunciato pochi giorni fa Eurospin che in questi giorni avrebbe organizzato la sfida più gustosa di sempre. Poche ore fa arriva sui social con questo post il reminder per chi ancora non ha partecipato. Come avevamo già anticipato ha a che fare con chi ama cucinare o meglio fare le grigliate.

Se sei fra quelli incaricati alle griglie nei pranzi o cene con amici e famiglia, questo concorso è quello che fa per te. Partecipare è davvero semplice, anche il non esperto social quindi può cimentarsi in questa bella esperienza. Il post parla chiaramente, basta postare delle foto che immortalano il barbecue e che spiegano perché ami definirti lo Specialista delle Grigliate!

Il tutto va ovviamente taggato con @partecipoeautorizzo @eurospin_italia_official e corredato dall’hashtag #IlBraciereEurospin. Si ha tempo fino a giorno 8 maggio, quindi non farti trovare impreparato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Unica per sempre”, Monica Bellucci scollatura e stacco fenomenali al gran gala: la migliore di tutte – FOTO

In tanti hanno già partecipato al Giveaway: basta spulciare sui tag per scoprire tante foto divertenti e simpatiche. In palio ci sono 100 set da Specialista della Griglia a marchio Il Braciere, un’offerta veramente invitante. Un’occasione divertente per tutti gli appassionati della griglia.