Gratta e Vinci, due valgono una fortuna: ecco svelati quali sono

I Gratta e Vinci non sono tutti uguali: ce ne sono alcuni che propongono una vincita più facile. Vi spieghiamo tutto

Un caffè al bar ed una “grattatina” nel sabato mattina, l’acquisto del giornale e l’investimento di qualche spiccio nel biglietto vincente fino ad una sorta di ricorrenza scaramantica giocando in maniera mirata. In Italia ognuno tenta la fortuna a proprio modo scegliendo i Gratta e Vinci, i biglietti fortunati che grazie alle combinazioni esatte regalano piccoli gruzzoletti da mettere da parte fino a cifre stellari.

Sono in tanti, infatti, quelli che sperano in un vero colpo di fortuna. C’è chi lo fa da sempre, chi tenta ogni tanto e chi si è avvicinato a questa probabilità negli ultimi tempi. Con la crisi in corso gli italiani provano a fare il colpo grosso con un semplice grattino sperando che la dea bendata arrivi a baciarli.

Ma sapete che i Gratta e Vinci non sono tutti uguali? Ce ne sono alcuni che propongono una vincita più facile. Non ci credete? Lo spiegano gli esperti.

Gratta e Vinci, ecco quelli da segnare assolutamente

Ci sono alcuni Gratta e Vinci che sono più convenienti di altri. A spiegarlo sono proprio gli esperti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che illustrano il meccanismo delle probabilità che sta dietro ad ogni biglietto da grattare.

Non tutti hanno la stessa probabilità alle spalle ecco perché alcuni biglietti risultano più convenienti di altri per chi punta alla vittoria. Secondo gli esperti due tra tutti i Gratta e Vinci che vengono emanati dallo Stato sono certamente più interessanti.

Il primo è Las Vegas Night che permette di vincere 15.000 euro con un’alta probabilità. La giocata fortunata arriva ogni 15 mila biglietti grattati. Mentre per il nuovo Mega Miliardario Scratch, la probabilità di diventare ricco aumenta ancora di più. Il budget arriva, infatti, a 2 milioni di euro con una possibilità di vittoria molto interessante secondo gli esperti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che non scendono però nei dettagli.

E allora per chi vuole tentare la fortuna non può che segnare questi due tipi di Gratta e Vinci da acquistare, ricordando però che il gioco non deve diventare un’ossessione e né tantomeno una dipendenza. Ogni tanto tentar non nuoce ma sempre con cautela.