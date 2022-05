Lazio-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita andata in scena questa sera allo stadio Olimpico di Roma.

Questo entusiasmante campionato si avvicina alla fine: tutti vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. La lotta scudetto è ormai entrata nel vivo: ieri l’Inter ha superato nuovamente il Milan vincendo contro l’Empoli, mentre i cugini dovranno giocare contro l’Hellas Verona. La Lazio voleva conquistare la Champions League, ma purtroppo i biancocelesti hanno subito perso il treno e sono lontanissimi dalle prime quattro posizioni.

Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, arriva una Sampdoria combattiva. I blucerchiati sono al sedicesimo posto in classifica e hanno bisogno di una manciata di punti per raggiungere la salvezza. La Salernitana e il Genoa hanno complicato i piani dei liguri, che già qualche settimana fa si sentivano tranquilli.

Nel primo tempo, Patric sblocca il punteggio dopo 41 minuti. Al duplice fischio, la Lazio entra negli spogliatoi sull’1 a 0. Nel secondo tempo, i capitolini trovano subito il raddoppio con Luis Alberto. I biancocelsti controllano agevolmente fino al termine del match, che si chiude sul 2 a 0. Brutta giornata per Ciro Immobile: il nativo di Torre Annunziata non ha di certo brillato e soprattutto non ha segnato. Grandissima prestazione di Luis Alberto: oltre al gol, il fantasista ha messo a referto anche un assist. Con questi tre punti, la Lazio sale a quota 62 punti in classifica.

Lazio-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo.

Reti: Patric, Luis Alberto

Migliore in campo: Luis Alberto

Arbitro: Massa