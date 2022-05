Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si sono lasciati: a distanza di pochi giorni, la sorella della principessa – Clarissa – ha deciso di rompere il silenzio

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie hanno deciso di intraprendere due percorsi di vita differenti dopo tutto l’amore che si sono dati a vicenda nella casa del Grande Fratello Vip. Non è stato facile per loro due chiudere questa storia così importante, dopo tutti i progetti di vita che avevano fatto convinti che sarebbero stati insieme per tutta la loro vita.

Manuel e Lulu non vedevano l’ora di uscire fuori dalla casa più spiata d’Italia e di viversi nella vita vera, ma purtroppo la vita vera non è stata come pensavano. Infatti doveva essere tutto rose e fiori, ma le cose non sono andate in questo modo perché la coppia non ha trovato supporto. Lulu, infatti, ha dichiarato che la famiglia di Manuel non l’aveva mai accettata e sono stati proprio loro a condizionarlo e ad influenzare la sua decisone.

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si sono lasciati: parla Clarissa Selassie

La famiglia di Lulu, invece, sta supportando la ragazza in questo periodo così difficile della sua vita. In modo particolare le sue amate sorelle. Non è la prima volta che la principessa riceve una delusione amorosa, ma stavolta Lulu pensava di aver trovato davvero quello giusto e ha fatto più male del solito.

“Oggi sto un po’ così” ha dichiarato la sorella di Lulu in una diretta che ha fatto su Instagram, parlando proprio di lei. “Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Sto molto in pensiero per Lulu, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa“.