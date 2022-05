MediaWorld, in scena iniziativa sorprendente: acquirenti in tilt. Clamoroso

MediaWorld ha lanciato una novità clamorosa mandando i clienti nel delirio. Ecco cosa sta succedendo nel noto colosso dedicato all’universo della tecnologia.

Sono giorni di fermento per MediaWorld, insegna tra le più conosciute nel settore tecnologico. Con trent’anni di storia alle spalle, anno dopo anno ha conosciuto un’espansione capillare aprendo i battenti in molti Paesi.

Nato a Monaco di Baviera nel 1979, sotto nome di MediaMarket, è nel 1991 che sbarca in Italia. Curno, in provincia di Bergamo, è la prima città del Bel Paese a vedere alla luce uno store del marchio, diffuso poi a macchia d’olio per lo stivale.

La sua espansione è stata capillare tanto che negli anni, trasformatosi MediaWorld, è diventato leader numero uno nel settore dell’elettronica. Precursore del tempi, già nel 1995 aveva aperto anche il suo sito: una piattaforma molto innovativa per l’epoca, trasformatasi nel 1999 in un e-commerce.

Da allora sono fatti molti passi in avanti tra innovazioni e iniziative di successo: tra queste l’apertura di uno tecno Village a Milano. Accanto a tutto questo non mancano progetti per agevolare i clienti. Di recente proprio in questo senso una grande novità ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

MediaWorld, grande novità: clienti in tilt

È tempi di novità per MediaWorld. Il noto colosso dedicato al mondo della tecnologia ha dato vita a un’iniziativa nel segno del risparmio pensata per far gioire i suoi clienti.

Clienti che sono sempre al centro delle sue proposte: il suo scopo infatti è quello di guidarli nelle novità tecnologiche, permettendogli di capire cose faccia per loro, in base alla specifiche esigenze.

Per maggio arriva proprio una novità clamorosa in loro aiuto. Si tratta della promozione “Sotto costo”, in scena dal 6 al 15 maggio. Un totale di 14 giorni, in cui si potrà usufruire di convenienti sconti sull’elettronica, ma non solo in quanto l’iniziativa riguarda anche l’elettrodomestica e gli accessori.

Gli sconti sono previsti sia se sia acquista online, sia nei negozi fisici. Inoltre se si superano i 199 euro si ha la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero, articolato in 20 rate.