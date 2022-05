Meghan Markle è al centro dei riflettori a seguito di una decisione clamorosa in cui è convolto anche Harry. Accade l’inaspettato.

Dalle continui tensione, all’incontro misterioso, i rapporti tra Meghan Markle, Harry e la Royal Family sono un continuo sali e scendi di alti e bassi. Le fughe di notizie su come sia davvero le cose tra i reali inglesi, sono inarrestabili.

Per mesi la faida creatasi tra i Royal e i Duchi di Sussex è andata avanti per poi invertire la rotta a seguito del recente incontro misterioso, avvenuto nell’ambito del viaggio della Markle e del marito, in occasione degli Invictus Game tenutisi in Olanda.

Tornati per la prima volta in Europa mano nella mano dopo due anni, la coppia non ha potuto non fare tappa al Castello di Windsor per un faccia a faccia con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo.

Non si sa quale sia stato l’esito della reunion: l’unico dato emerso è che la Sovrana ha invitato il nipote, un tempo il suo preferito, a ritornare a Londra in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino, in scena a giugno. Proprio in merito alla manifestazione arriva una retroscena sconvolgente che riguarda i Duchi.

Meghan Markle e Harry tagliati fuori: cosa sta succedendo

Meghan e Harry sembrano essersi decisioni. I Duchi ribelli hanno accolto l’invito della Sovrana e sono pronti a ripartire alla volta del Regno Unito per festeggiare il Giubileo di Platino.

Dal 2 al 5 giugno l’Inghilterra sarà animata da eventi nel segno della Regina, quest’anno al suo 70esimo anno sul trono, conquistandosi il primato di Sovrana più longeva. Tutta la Royal Family si riunirà intorno a Sua Maestà, da poco 96enne, per festeggiare l’importante traguardo.

Anche i Sussex saranno presenti all’evento, ma per loro scatta un duro divieto: non potranno salire sul balcone di Buckingham Palace al fianco dei parenti, dovendo rimanere dietro le quinte.

Questo quanto comunicato da una nota ufficiale di Palazzo in cui si è spiegato come la decisione sia legata al fatto con i Duchi hanno perso ormai i loro titoli e pertanto non sono più membri ufficiali della famiglia reale inglese. Stesso destino per il Principe Andrea che ha perso i suoi titoli a seguito dello scandalo giudiziario in cui è coinvolto da tempo per via delle accuse di abusi da parte di Virginia Giuffre.

Nonostante tutto, i Sussex sembrano decisi a esserci per la Regina che ha esteso l’invito anche a loro figli Archie e Lilibet Diana. Quest’ultima se fosse portata all’evento, vedrebbe la nonna per la prima volta.