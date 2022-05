Polpa di pomodoro, è questa la migliore in Italia: la classifica lascia i clienti senza parole

La polpa di pomodoro è un prodotto alimentare presente in tutte le case della Penisola, è praticamente impossibile che manchi in dispensa uno dei punti cardini della tradizione culinaria italiana.

Oggi vogliamo aiutarti a capire quale polpa di pomodoro presente sul mercato sia la migliore. Per indirizzarti ad un acquisto consapevole riportiamo i dati di una recente classifica stilata da Altroconsumo che ha paragonato il prodotto commercializzato da vari marchi presenti sul territorio nazionale.

La classifica ha dell’incredibile e molti clienti sono rimasti a bocca aperta. Il pomodoro è un prodotto alimentare consumato su larga scala, è adatto per antipasti, insalate, primi piatti, contorni, secondi, frullati e tanto altro ancora, inoltre il pomodoro è utilizzato anche per la cura della persona specie per chi ha una pelle molto acneica.

Insomma, possiamo tranquillamente affermare che in Italia, senza pomodoro, non si cantano messe.

La classifica della polpa di pomodoro più buona in Italia è questa

Come detto poc’anzi, il pomodoro è uno degli ingredienti principali della cucina italiana, a prescindere dalla regione, questo frutto ( esatto frutto, perché il pomodoro non è un ortaggio), viene consumato in tutti i modi possibili ed inimmaginabili.

Il pomodoro in Italia è un’istituzione e moltissime famiglie hanno ancora la fortuna di preparare le conserve in autonomia con le ricette tramandate di generazione in generazione.

Non tutti però riescono a dedicare del tempo alla produzione della passata di pomodoro fatta in casa ragion per cui è più semplice acquistarla al supermercato. Altroconsumo ha testato alcune catene alimentari presenti in Italia, stilando la classifica delle polpe di pomodoro più buone e convenienti.

POLPA DI POMODORO DI OTTIMA QUALITA’

1 – Esselunga 74 punti, prezzo 1,31 €

2 – Casar 73 punti, prezzo 2,51 € 2 – Viviverde Coop Biologica 73 punti, prezzo 1,19 € 2 – Ortolina 73 punti, prezzo 2,21 € 5 – De Cecco 70 punti, prezzo 1,19 € POLPA DI POMODORO DI BUONA QUALITA’

6 – Mutti 69 punti, prezzo 2,56 €

7 – Cirio 68 punti, prezzo 2,39 €

7 – Petti 68 punti, prezzo 2,19 €.

7 – Santa Rosa 68 punti, Prezzo 2,14 €

10 – Bio Foods 67 punti, prezzo 1,31 €

10 – Italiamo (LIDL) 67 punti, prezzo 0,55 €

10 – Pomì 67 punti, prezzo: 1,94 €

13 – Conad 66 punti, prezzo 1,39 €

14 – Delizie Dal Sole (Eurospin) 65 punti, prezzo 0,45 €

15 – Natura Toscana Bio 63 punti, prezzo 1,70 €

16 – Valfrutta al Vapore 61 punti, prezzo 2,31 €

17 – Carrefour Bio 60 punti, prezzo 0,86 €

POLPA DI POMODORO DI MEDIA QUALITA’

18 – Alce Nero 58 punti, prezzo 2,04 €

19 – Naturasì 56 punti, prezzo 2,09 €