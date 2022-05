Roberta Morise potrebbe tornare a casa in grande stile. Per la showgirl calabrese si potrebbe aprire una grande porta

Roberta Morise si è messa in gioco. Dopo diversi anni di lavori in Rai ha deciso di partecipare ad un reality show molto impegnativo. Parliamo de “L’Isola dei Famosi” in onda in queste settimane su Canale 5. Un cambio di azienda per la bella showgirl calabrese che però è rimasta pochissimo tempo in Honduras. Per lei l’esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi è stata breve anche se intensa e adesso si ricomincia.

Per Roberta che ha iniziato affianco ad un fuoriclasse della conduzione come Carlo Conti, al quale è stata anche legata sentimentalmente, si potrebbero aprire altre strade. L’ex professoressa de “L’Eredità” potrebbe tornare a casa e anche in grande stile. Adesso vi sveliamo tutto.

Roberta Morise e le novità super: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Cosa bolle in pentola per Roberta Morise? A quanto pare grandi cose dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” di Ilary Blasi. La vedremo in Mediaset in qualche nuovo format? Assolutamente no! Sono insistenti, infatti, le voci che la vorrebbero di nuovo in Rai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ilary Blasi non ci riusciva da tanto tempo. Adesso tutti lo possono sapere

Secondo le anticipazioni che si leggono in rete per la Morise ci sarebbero in arrivo grandi e importanti novità. Nei giorni scorsi il suo nome è stato affiancato, infatti, a quello de “Il Camper”, il format estivo di Rai 1 che secondo le anticipazioni che circolano sarebbe pronto per essere affidato proprio a lei.

Un programma che fungerebbe, per la calabrese, da banco di prova per andare oltre. Sono di queste ore, infatti, le voci che la vorrebbero al posto di Bianca Guaccero nel pomeriggio di Rai 2. La nota conduttrice in chiusura di stagione ha fatto capire, infatti, che non sarà più lei a condurre “Detto Fatto” e per molti Roberta Morise sarebbe il nome adatto alla sostituzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sangiovanni, la “Scossa” che ha mandato in delirio i fan: il suo significato

Se così fosse Roberta conquisterebbe finalmente un programma tutto suo dopo anni di collaborazioni, tutte importanti, ma nelle quali l’abbiamo sempre vista come spalla, in primis di Carlo Conti prima a “L’Eredità” e poi a “I migliori anni”. Un salto di qualità per lei? Ancora è tutto in divenire ma i suoi fan ne sarebbero entusiasti.